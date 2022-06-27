新华社北京6月25日电 外交部发言人汪文斌25日就中国向阿富汗地震提供紧急人道主义援助答记者问。

有记者问：我们了解到，阿富汗发生地震灾情后，中国政府承诺将向阿提供一批紧急人道主义援助，专门用于帮助阿抗震救灾，请问能否介绍有关援助进展情况？

汪文斌说，6月22日大地震是阿富汗20多年来发生的最严重地震，已造成至少1500多人死亡，2000多人受伤，3000多间房屋被毁，死伤人数仍在进一步上升。地震发生后，中国政府决定向阿富汗提供5000万元人民币的紧急人道主义援助，包括帐篷、毛巾被、折叠床等阿富汗灾民急需的物资，首批计划于27日通过包机启运。下一步，中方将同阿富汗临时政府密切协调，确保救灾物资第一时间送到灾民手中，帮助阿人民渡过当前难关。

“‘灾难无情人有情’。我们坚信，在阿富汗临时政府和各界的团结努力下，在国际社会的共同帮助下，灾区民众一定能够早日战胜困难，加快重建家园，恢复正常生产生活。”他说。

《 人民日报 》（ 2022年06月27日 04 版）

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