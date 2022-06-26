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中国-苏格兰合作论坛在爱丁堡举行

2022年06月26日13:50 | 来源：新华网
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　　新华社英国爱丁堡6月25日电（记者黄泽民）以“共创繁荣未来”为主题的中国-苏格兰合作论坛23日在爱丁堡成功举行。中国驻英国大使郑泽光表示，中国同苏格兰在经贸、教育、文化、绿色能源、基础设施、农业、创意产业等领域拥有巨大合作空间。

　　郑泽光在主旨演讲中表示，中英建立大使级外交关系50年来，两国经贸合作成果丰硕。苏格兰经济独具特色，资源充实。过去两年多来，双方合作持续增长，充分显示强劲的发展韧性。当前形势下，中英企业界应加强对话交往，扩大互利合作，促进双方经济发展和民生改善，助力实现可持续发展目标。

　　英国中国商会会长方文建表示，近年来中国企业对苏格兰投资从传统领域向更广泛、多样化领域拓展，积极承担企业社会责任，对促进苏格兰经济特别是低碳经济发展作出贡献。

　　英中贸易协会主席古沛勤爵士说，苏格兰对华出口增长迅速，与中国在教育、文化、旅游等领域合作日益紧密，前景广阔。

　　苏格兰国际发展局投资事务负责人格雷姆·怀特告诉新华社记者，中国企业对苏格兰投资带来双赢，苏格兰希望与中国在旅游、学生交流等众多领域增进合作。从本次论坛可以看出，双方在低碳发展领域拥有共识，也都在思考如何推动各行业面向未来发展。

　　本次论坛旨在加强苏格兰地区中资企业与当地商贸界交流。苏格兰当地中英企业代表20余人参加会议，共同探讨合作机遇。

(责编：于洋、杨牧)

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