新华社北京6月25日电 题：奏响共同发展时代强音 谱写人类繁荣进步新篇——习近平主席在全球发展高层对话会上的重要讲话引发国际人士热烈反响

新华社记者

国家主席习近平24日晚在北京以视频方式主持全球发展高层对话会并发表重要讲话。多国人士在接受新华社记者采访时表示，习近平主席站在全人类福祉的高度，洞察大势，就全球发展阐述重要主张、提出务实举措，体现负责任大国的担当，传递着实现共同发展繁荣的时代强音。

把发展置于国际议程中心位置

“习近平主席强调要把发展置于国际议程中心位置。这符合世界各国人民利益，也是实现全球稳定和人类进步的必然途径。”约旦中国问题专家、作家萨米尔·艾哈迈德这样说。

艾哈迈德认为，很多国家出现的社会问题甚至动荡，从根本上讲是发展缺失造成的。“我们已看到，发展缺失如何导致一些发展中国家，包括一些中东国家，陷入长期社会动荡，”艾哈迈德说，“发展问题已成为一个综合性的全球问题，真实而有效的发展可以帮助各国消除多种问题的根源。”

巴基斯坦人力资本管理学院首席执行官纳伊姆·布哈里高度认同把发展置于国际议程中心位置。他表示，世界是一个地球村，尽管发展速度不同，但各国都要因地制宜推动发展。

布哈里说，由于发展程度较低，巴基斯坦曾面对较为突出的失业问题。随着中巴经济走廊项目下的能源项目投产，巴基斯坦许多大中小型企业开始运转。大量就业机会为国家和社会稳定发挥了作用。这正是坚持不断发展而取得的成果。

“只有不断发展，才能实现人民对生活安康、社会安宁的梦想。”习近平主席强调的这一观点，令泰国国家发展管理研究生院社会发展与管理战略学院助理教授李仁良感触颇深。他说，实现长期繁荣稳定，一定要有物质基础。正是因为百姓从发展中获得实实在在的幸福感、安全感，中国才会有今天生活安康、社会安定的局面。

谈及某些国家将发展议题政治化、边缘化以及人为制造分裂和对抗，泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏指出，人们对发展的普遍诉求，不会因某些国家的一己之私而改变。各国应以发展为重，促进国际贸易投资，保证区域供应链顺畅，共同探讨、互相借鉴，而不是贴标签、相互排斥。

“合作才能办成大事，办成好事，办成长久之事”，习近平主席道出大多数国家的共同愿望。

“习近平主席提出的愿景和主张体现出中国负责任大国的担当。”阿根廷罗萨里奥大学中国阿根廷研究小组协调人卡拉·奥利瓦认为，中国始终将多边主义和国际合作作为实现全球发展的路径，认为全球发展应该是均衡、可持续的。

“只有发达国家和发展中国家通力合作，才能更好促进全球经济复苏，缩小南北差距，实现高质量的全球发展。也只有这样，‘不让任何一个国家、任何一个人掉队’目标才能实现。”奥利瓦说。

在俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所中国经济和政策研究中心主任谢尔盖·卢科宁看来，中国提出的推动构建人类命运共同体以及全球发展倡议、“一带一路”倡议等，都蕴含着一个理念，即任何国家都可以通过合作抓住发展机遇。

共同营造有利于发展的国际环境

埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米认为，习近平主席的讲话阐明在充满希望和挑战的当下，如何营造有利于发展的国际环境，培育全球发展新动能。赫尔米说：“当今世界需要兼顾全体利益、开放公平的世界经济秩序。团结一致、共谋发展，意味着巨大的人力资源和强劲的经济发展动能。”

赫尔米认为，增进团结合作可以化解少数国家在国际经济、贸易领域里“霸道做法”的消极影响。“保护主义和惩罚性措施无法为促进发展和建设开放型世界经济带来适宜环境。”

哈萨克斯坦政治学专家扎米尔·卡拉扎诺夫强调，保护主义令行业企业无法充分竞争，导致技术迭代与制度革新乏力，经济发展停滞。加强南南合作，将在更大范围内凝聚共识并形成合力。

读过习近平主席在全球发展高层对话会上的讲话，英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说：“各国应认真倾听习近平主席的观点。”

佩里指出，创新是中国经验的一个关键方面，也是发展中国家的需要。创新对发展以及能源使用非常重要，应是国家发展规划的重点。这也是决定发展中国家能否跨越过于依赖原材料历史阶段的关键特征。创新还应同金融、技术、出口密切结合。

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群说，新兴市场国家在创新、科技、教育等领域应积极合作，发挥“播种机”作用，推动全球发展。

支持联合国2030年可持续发展议程

习近平主席在讲话中强调，中国将采取务实举措，继续支持联合国2030年可持续发展议程。多国人士对此表示高度赞赏。

“中国支持南方国家发展。习近平主席宣布的务实举措将有力推动南南合作。”在尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱看来，中国承诺将加大对全球发展合作的资源投入，增强全球发展融资的国际流动性，这为尼日利亚等迫切需要发展和改善民生的发展中国家提供了机遇。

根据自己长期观察，奥努纳伊朱说：“中国推动构建人类命运共同体的倡议是对当代世界趋势和人类共同愿望的清晰理解，这是一份路线图。发展中国家如能努力紧密合作，那么缩小与发达国家的差距是可以实现的。”

“联合国通过和平与发展基金，在萨赫勒等地区动荡不安的国家部署维和力量。中国加大对和平与发展基金的投入，能够帮助萨赫勒地区国家稳定安全局势，使其专注发展。”塞内加尔社会学家马马杜·迪乌夫这样认为。

长期关注中国发展和联合国2030年可持续发展议程的瑞士外国记者协会主席让·穆西说：“中国加大对全球发展合作的资源投入，是在为世界和平作出新贡献。”

“友谊路”“幸福泉”“扶贫示范村”……柬埔寨皇家科学院中国研究所所长基塞雷瓦特称赞中国在柬建设项目为柬经济社会发展作出贡献。“习近平主席的讲话体现了中国一直以来的承诺和兑现承诺的努力。”

推进清洁能源伙伴关系，加快工业化转型升级，推动数字时代互联互通……这些举措令沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼有了新的期待：“这覆盖了联合国2030年可持续发展议程众多方面，将有力推动议程落实。作为传统能源生产和出口大国，沙特也高度重视清洁能源发展，着力推进产业转型升级和数字化国家建设。”

沙巴尼表示，习近平主席强调“心合意同，谋无不成”。阿拉伯谚语说“合作方能无畏”。两句话可谓异曲同工。只要大家团结一致，携手同行，我们就能共创繁荣发展新时代。

由中国和沙特企业联合组建的沙特云计算公司日前在利雅得开设两座数据中心，面向沙特市场提供公共云服务。沙巴尼对此表示，沙特在数字经济等领域正同中国携手前行。

习近平主席强调，中国将举办世界青年发展论坛，共同发起全球青年发展行动计划，为落实联合国2030年可持续发展议程汇聚最广泛力量。印度尼西亚东盟南洋基金会主席班邦·苏尔约诺了解到这一举措时说：“10到24岁的人口约占印尼总人口近三成，投资青年就是投资未来，希望印尼青年人参与全球青年发展行动计划。”（执笔记者：何梦舒、汤洁峰、王昭；参与记者：蒋超、冀泽、王钟毅、宋宇、胡晓光、耿鹏宇、高兰、李超、丁莹、姚兵、张继业、吕天然、孙晓玲、王丽丽、吴长伟、胡冠、郭骏、陈俊侠、陈斌杰、谢照、王天聪、余谦梁、王子正、郑世波）

(责编：白宇、胡永秋)