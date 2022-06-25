新华社北京6月24日电 美国政府23日宣布，将再向乌克兰提供一批总额4.5亿美元的军事援助，包括再运送4套“海马斯”多管火箭炮系统，以提升乌克兰军队远程打击能力。

不过，知情人士说，根据美国情报部门评估，向乌克兰新提供的“海马斯”火箭炮等武器无法立即改变战局。

投其所好

据美国国防部通报，新一批援助包括4套M142“海马斯”高机动火箭炮系统(HIMARS)，将使乌军拥有的“海马斯”数量翻一倍。

按照五角大楼发言人安东·塞梅尔罗思的说法，这4套“海马斯”火箭炮系统已经部署在欧洲，只需转运至乌克兰境内。对乌军操控人员的培训已经开始。据美联社报道，乌军学会使用“海马斯”通常需要三周左右。

高机动火箭炮系统是乌克兰最想要的武器之一。乌克兰方面说，俄罗斯军队在顿巴斯地区广泛使用火箭炮打击乌军阵地，美国援助的“海马斯”能够让乌军更好地与俄军对抗。

乌克兰国防部长阿列克西·列兹尼科夫23日早些时候证实，美国先前援助的4套“海马斯”火箭炮已经运抵。

美国政府先前说，提供给乌方的“海马斯”配套火箭弹射程不会超过70公里；乌克兰已向美方承诺，不会使用“海马斯”打击俄罗斯领土，以避免冲突升级。俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃说，乌方这一承诺不可信。

拱火不停

美国国防部说，对乌新一批军事援助还包括18辆155毫米口径榴弹炮牵引车、18艘巡逻船、2000挺机关枪、1200个榴弹发射器、3.6万发弹药以及其他零部件和装备。

白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比23日说，随着战局变化，乌方需求在变化，美方提供的援助也在变化。

战局近期在顿巴斯地区陷入僵持。乌克兰在卢甘斯克地区的军事行政长官谢尔盖·盖代23日在社交媒体发文说，俄军正向北顿涅茨克和佐洛特-托什科夫卡方向发动进攻，乌军处境“极其困难”。

美国有线电视新闻网援引两名知情人士的话报道，美国情报部门评估，俄军在顿巴斯地区占据上风，吸取了特别军事行动早期的教训，空地配合更有效，后勤保障有改善。美方认为，交付乌军的“海马斯”火箭炮不会立即改变战场形势。

美国总统约瑟夫·拜登本月15日宣布，美国将向乌克兰提供总额10亿美元的额外军事援助，包括火炮、海岸防御武器以及大量弹药。

自俄罗斯2月24日对乌克兰发起特别军事行动以来，美国政府已向乌克兰提供总额高达61亿美元的直接军事援助。

美国拱火不停，盟友紧随其后。据今日俄罗斯电视台报道，英国正向乌克兰提供3套M270多管火箭炮系统，预期德国也将提供3套火箭炮系统。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基的一名顾问上周称，为应对俄军火力，乌方需要300套多管火箭炮系统，500辆坦克和1000门榴弹炮。

俄罗斯国防部说，截至23日，乌军已损失647辆多管火箭炮发射车。俄军还摧毁了若干美国援助的M-777超轻型榴弹炮。（包雪琳）

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