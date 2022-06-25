新华社日内瓦6月25日电 综述：美式人权霸凌在日内瓦受到坚决抨击

新华社记者聂晓阳

2022年是美国高调退出联合国人权理事会后重返的第一年，重返联合国人权理事会的美国“劳心费力”加大对中国等一些国家的抹黑攻击力度。美国基于双重标准和人权问题政治化对他国指手画脚，美式人权霸凌一次又一次在人权理事会会议上受到广大国家的坚决抨击。

正在日内瓦举行的联合国人权理事会第50届会议上，美国、荷兰等国翻炒谎言冷饭，利用莫须有的指控在涉疆等问题上抹黑中国。在会外，一些西方国家支持的非政府组织也跟风起哄。对此，中国常驻日内瓦代表团予以坚决反击。

中国代表在发言中说，中国坚持以人民为中心，成功走出一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路。当前新疆社会安全稳定、发展持续向好、人民安居乐业。美国、荷兰等国无视自身存在的严重人权问题，反而出于政治目的，再次用谎言和谣言对中国抹黑攻击，打压遏制中国发展，中国坚决反对。

中国代表说，近年来已有来自100多个国家的2000多位外交官、国际组织官员、专家、记者和宗教人士参访新疆，“凡是访问过新疆的外方人士，都认为他们在新疆的所见所闻同西方政客、媒体的描述完全不同”。

随后，近百个国家在会上以共同发言或单独发言等不同方式，表达对中国正当立场的理解和支持。其中古巴代表近70个国家做共同发言，指出尊重各国主权、独立和领土完整，不干涉主权国家内政是国际关系基本准则。新疆、香港、西藏事务是中国内政，反对将人权问题政治化和实行双重标准，反对以人权为借口干涉中国内政。

今年3月，在联合国人权理事会第49届会议期间，委内瑞拉常驻日内瓦代表罗萨雷斯表示，美国等国动辄对发展中国家指责诬蔑，实施非法单边强制措施，给有关国家人民造成深重苦难。这些国家以“人权教师爷”自居，自身人权状况却令人震惊，西方主流媒体也刻意回避。国际社会应持续关注美国等国侵犯人权行为，追究其责任。

在联合国人权理事会第49届会议期间举行的“美式人权观及其对全球人权治理的危害”边会上，韩国崇实大学教授田收米认为，美国在国际交往中只是将人权作为获取国家利益的道德资本。拜登政府攻击中国人权状况，其目的只是获得道德资本，使其为美国的霸权政治服务。

巴勒斯坦社会发展部部长艾哈迈德·马吉达拉尼在一场涉疆问题视频会议上坦言，美国国内种族主义泛滥，穆斯林群体首当其冲，美国还一直标榜自己是少数族裔人权捍卫者，实则最没有资格谈论穆斯林人权。

联合国人权理事会前民主公平国际秩序问题独立专家德扎亚斯日前接受新华社记者采访时说，无论是美国等西方国家还是一些所谓的非政府组织，他们关心的并非是真正的人权问题，而是借人权问题向中国“敲响信息战的战鼓”。

德扎亚斯直言，美国借不实宣传影响舆情，史上不乏先例。在政治宣传掩盖下，美国2003年发动了伊拉克战争，2011年又借政治宣传给袭击利比亚造势。“我们必须对人权的政治化和武器化说不，必须坚决抵制这种价值观的腐败。”

本月13日，在德扎亚斯的个人学术网站上，他同联合国前人权特别报告员理查德·福尔克共同发表文章，批评美国等国家选择性地看待人权问题。

对这种怪现象，德扎亚斯和福尔克在文章中一针见血地指出：“（美国和西方）仇视中国和仇恨言论的合唱本身违反了《公民权利和政治权利国际公约》，是一种机会主义和不诚实的表现。”（参与记者：陈俊侠、徐驰）

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