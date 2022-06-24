人民网北京6月24日电 （记者陈尚文）日前，清华大学公共管理学院兼全球可持续发展研究院执行院长朱旭峰在接受记者采访时指出，金砖国家是新兴市场和发展中国家联合自强的典范。在百年变局同世纪疫情叠加共振、国际格局和全球治理体系加速调整的时代背景下，金砖国家加强合作将为促进国际发展合作、落实联合国2030年可持续发展议程注入正能量。

2017年金砖国家领导人厦门会晤期间，中方提出“金砖+”合作模式，首次确立新兴市场国家与发展中国家对话会这一形式，被誉为提升金砖国家全球影响力的重要创新。5年来，“金砖+”模式不断深化拓展，成为新兴市场国家和发展中国家开展南南合作、实现联合自强的典范。朱旭峰指出，金砖国家在发展中国家中经济实力较强、人口众多、产业链较完整。金砖国家凝聚全球共识，维护世界正义，“金砖+”合作模式对捍卫新兴市场国家和发展中国家共同利益，提振发展中国家走出发展困境的信心具有重要意义。

发展是解决一切问题的总钥匙。朱旭峰表示，联合国2030年可持续发展议程是世界各国携手共同推进人类未来的全球最重要的发展议程。2030年可持续发展议程自2015年提出以来，首先经历了5年的平稳发展，特别是中国脱贫攻坚战取得全面胜利为其落实打下了良好基础。然而，新冠肺炎疫情暴发，伴随着全球金融、债务、粮食、能源危机等因素的影响，如期实现2030年可持续发展目标不容乐观。去年，习近平主席提出的全球发展倡议，是中国为国际社会提供的重要公共产品，为实现2030年可持续发展议程提供了一份立足时代特征和中国发展实际、饱含中国智慧的中国方案。

朱旭峰认为，作为金砖国家轮值主席国，中国推动金砖国家机制发挥作用，主办金砖国家领导人会晤，并先后开展160多项活动，所谈合作时效性强，在全球治理、疫苗研发和分配、粮食安全、供应链、航天等领域均达成重要成果，为促进国际发展合作、落实2030年可持续发展议程等，贡献“金砖方案”，注入“金砖力量”。

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