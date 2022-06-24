人民网布鲁塞尔6月24日电 （记者张朋辉）6月23日，中国常驻日内瓦代表团和新疆维吾尔自治区共同举办“人民幸福生活是最大的人权”涉疆视频宣介会。30余国常驻日内瓦代表和高级外交官、联合国人权高专办官员、记者等60余人参加。

新疆维吾尔自治区人大常委会党组书记、主任肖开提·依明全面介绍新疆在保障各族人民生命安全、推动经济高质量发展、构建平等团结互助和谐的民族关系、保护宗教信仰自由等方面政策举措和成就，强调新疆坚持以人民为中心的人权理念，把实现好、维护好、发展好各族人民利益作为出发点和落脚点，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，努力让各族人民过上幸福生活，天山南北呈现出社会稳定、人民安居乐业的良好局面，这是新疆尊重和保障人权最生动的诠释和最有力的实证。欢迎大家到新疆参访，实地感受新疆的和谐稳定、蓬勃发展。

中国常驻联合国日内瓦代表陈旭大使表示，新疆坚持以人民为中心，顺应各族人民对高品质美好生活的期待，不断满足各族人民日益增长的多方面权利需求，全方位提升各项人权保障水平。面对新疆今天的大好局面，美国等西方国家充当“叫不醒的装睡人”，就所谓涉疆问题编造炒作耸人听闻的世纪谎言，服务其“以疆制华”的政治图谋，这种卑劣行径遭到国际社会的共同反对。中国将坚定不移走符合自身国情的人权发展道路，弘扬全人类共同价值，在平等和相互尊重的基础上，同各方积极开展人权交流合作。同时，我们坚决反对把人权问题政治化、工具化，以人权为借口干涉别国内政的行径。打着人权幌子、编造谎言抹黑中国、遏制中国发展的图谋注定失败。

宣介会上播放了“新疆是个好地方”和关于少数民族文化传承的视频短片。有关专家介绍了新疆为各族人民创造美好生活的具体政策实践。新疆大学法学院副院长艾尔肯·沙木沙克指出，新疆在法治轨道上开展反恐和去极端化斗争，最大限度保障了各族人民的生命权、健康权、发展权等基本权利。新疆大学副校长祖力亚提·司马义指出，新疆各族人民通过劳动创造幸福生活，政府是保障各族劳动者实现体面劳动的坚强后盾，美国关于新疆“强迫劳动”的指责完全是无中生有。新疆社科院历史研究院副院长马合木提·阿布都外力、自治区妇联主席阿依努尔·买合赛提、新疆师范大学音乐学院教授巴吐尔·巴拉提、新疆伊斯兰教经学院院长阿不都热克甫·吐木尼牙孜分别介绍新疆保护少数民族各项权利、保护妇女儿童权利、传承和保护各民族传统文化、保护宗教信仰自由权利等情况，以事实批驳美西方反华势力编造的涉疆谎言。

宣介会现场气氛热烈。俄罗斯、白俄罗斯、委内瑞拉、朝鲜、伊朗、斯里兰卡、老挝、叙利亚、尼日尔等国大使和高级外交官发言，感谢中方举办此次会议，介绍新疆真实情况；赞赏中国共产党和中国政府坚持以人民为中心，将人民过上幸福生活作为奋斗目标，在推动新疆经济社会发展、促进和保护人权、促进社会公平正义等方面取得显著成就，为国际人权事业发展作出突出贡献；欢迎中国政府接待人权高专访华并访问新疆；谴责一些西方国家基于谎言和虚假信息指责诬蔑中国，实施单边强制措施，企图遏制中国发展；重申坚定支持中国维护主权、独立和领土完整，支持中方在涉疆问题上正义立场，呼吁国际社会共同反对西方国家借涉疆问题干涉中国内政的图谋。

(责编：徐祥丽、吴成良)