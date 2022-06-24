新华社北京6月24日电 阿尔巴尼亚总理埃迪·拉马23日对乌克兰发出忠告，别对快速加入欧洲联盟抱有“幻想”。包括阿尔巴尼亚在内的多个西巴尔干国家多年前就已获得欧盟候选国地位，至今仍未加入欧盟。

俄罗斯今年2月24日对乌克兰发起特别军事行动后，乌总统弗拉基米尔·泽连斯基2月28日签署乌克兰申请加入欧盟的文件，呼吁欧盟启动“新的特殊程序”迅速吸纳乌克兰。摩尔多瓦和格鲁吉亚3月3日也向欧盟递交入盟申请。

本月17日，欧盟委员会建议给予乌克兰和摩尔多瓦欧盟候选国地位。欧洲理事会23日决定，同意欧盟委员会的建议，给予乌克兰和摩尔多瓦欧盟候选成员国地位。

按路透社说法，乌克兰获得欧盟候选国地位等于驶入“快车道”，这对西巴尔干国家来说是个“坏消息”，让这些国家感到更加边缘化。阿尔巴尼亚、塞尔维亚、北马其顿、黑山多年前已成为欧盟候选国，但入盟谈判一直陷入停滞。

就乌克兰入盟进展，拉马提及西巴尔干国家漫长的等待：“如果我没算错的话，北马其顿成为欧盟候选国已经17年了，阿尔巴尼亚也有8年。”

拉马表示，他“欢迎”乌克兰获得欧盟候选国地位，但希望乌克兰人不要有“过多幻想”。

北马其顿和阿尔巴尼亚分别于2005年和2014年成为欧盟候选国，但一直未能正式启动入盟谈判。根据欧盟规则，只要有一个成员国反对谈判框架，就无法正式启动入盟谈判。

一些巴尔干国家官员告诉路透社，与波兰当年加入欧盟获得较大收益相比，现在的欧盟“给的好处太少、附加条件太多”。

按路透社说法，以法国、荷兰、丹麦为首的一些欧盟成员国担忧，巴尔干国家入盟可能引发移民问题，因而寻求这些国家实施更多改革。

参与相关谈判的一名欧盟高级外交官说，很多欧盟成员国政府认为，可以不断给巴尔干国家开“整改”条件，“但事实并不是这样，到了某一时刻它们（巴尔干国家）就会放弃”。（张旌）

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