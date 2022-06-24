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互不让步 法国政坛僵局难解

2022年06月24日11:04 | 来源：新华网
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新华社北京6月24日电 由于法国总统埃马纽埃尔·马克龙所在的阵营未能在国民议会选举中赢得绝对多数席位，法国政坛陷入僵局。马克龙22日呼吁反对党妥协，遭后者冷待。

反对党方面要求马克龙用妥协换支持。双方互不让步，僵局难以突破。

马克龙21日、22日陆续会晤反对党领袖或代表，包括传统右翼政党共和党领袖克里斯蒂安·雅各布、领导极右翼政党“国民联盟”的玛丽娜·勒庞以及结成左翼联盟的政党领袖或代表。

马克龙22日晚经由电视台发表讲话时说，法国政治力量必须“共同学习以不同方式治理和立法”，各党派需要“妥协”。他呼吁反对党从政治对立中跳脱出来。

尽管与反对党方面会晤没有明显进展，马克龙22日表示，反对党方面准备推动生活成本、就业、能源、气候和健康等主要议题取得进展。

法国内政部公布的计票结果显示，在国民议会577个席位中，马克龙领导的中间派联盟“在一起”获得245席，低于占据绝对多数所需的289席。他22日提及两条路，一是拉拢其他党派扩大执政联盟议席优势；二是在立法时“一事一议”，逐次争取多数议员支持。不过，马克龙表示不会组建联合政府，说那种做法“不合理”。

对马克龙上述提议，主要反对党派反应冷淡。

“被逼到墙角的是他（马克龙），不是我们，”国民议会社会党领袖瓦莱丽·拉博说，“没有绝对多数议席，他要想推进（立法）项目会受阻。”

拉博要求马克龙“修正路线”，包括采取提高最低薪资等举措来减轻物价上涨的影响。

传统右翼政党共和党一度被视为马克龙最有可能拉拢的对象，但该党领袖雅各布21日会晤马克龙后明确表示将继续做反对党，否认会与马克龙结盟。法新社解读，这意味着马克龙阵营更有可能选择立法时“一事一议”。

极右翼政党“国民联盟”方面要求马克龙迈出妥协的第一步，以便换取反对党支持。（刘秀玲）

(责编：于洋、高歌)

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