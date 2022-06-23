田鹏颖 教育部“长江学者”特聘教授、东北大学马克思主义学院教授

习近平总书记在2022年第12期《求是》杂志上发表了重要文章《坚定不移走中国人权发展道路，更好推动我国人权事业发展》，其中指出：“党的十八大以来，我们坚持把尊重和保障人权作为治国理政的一项重要工作，推动我国人权事业取得历史性成就”“我们积极参与全球人权治理，为世界人权事业发展作出了中国贡献、提供了中国方案”。

认真学习习近平总书记的重要论述，回顾建党一百年多的历史，正视新时代以来中国人权事业的光辉成就，我们不禁感叹，中国共产党坚持把马克思主义人权观同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，在守正与创新的相互融通中创立了具有中国特色、中国品格、中国情怀的人权观，科学且坚定地回答了什么是中国人权、如何实现中国人权的问题，同时对中国人权何以能够弘扬全人类共同价值、维护世界和平与发展、引领人类文明进步的时代课题作出积极回应。

中国共产党历经100多年，在尊重和保障人权的生动实践中，创造出中华民族史上人权发展的奇迹，谱写了人权文明的新篇章。从丧权辱国到屹立东方、从积贫积弱到国富民强、从文明蒙尘到盛世曙光，中国共产党始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，团结带领中国人民从苦难走向了辉煌，特别是在此过程中形成的人权观，成为人类文明史上的光辉成就。

从新民主主义革命到改革开放和社会主义现代化建设时期，中国共产党的人权观经历了从萌芽到发展的过程，为中国人权道路的形成打下了坚实基础。在此过程中，中国共产党在“争人权、争自由”“保障农民权利”“保护妇女权利”“坚持抗战和民主”等方面开展了大量实践，以及提出“动员和统一中国人民一切抗日力量，彻底消灭日本侵略者，并建立独立、自由、民主、统一和富强的新中国”等著名论断，形成了中国共产党关于探索中国人权道路的初步框架。

在改革开放新时期，面对新的时代背景和发展要求，中国共产党对于中国的人权事业发展有了更深层次的认知，打破了人权的理论禁区、阐释人权和主权的关系、把“国家尊重和保障人权”写入宪法和中国共产党党章等等。在这一阶段，中国特色社会主义人权事业取得了诸多成就，中国共产党的人权观得到进一步发展。

中国特色社会主义进入新时代，以习近平同志为核心的党中央将中国人权事业发展上升到关乎国家命运、人民幸福、世界安定的层面，在经济、政治、文化、社会、生态等领域形成了一系列崭新的理论成果、制度成果、实践成果。党的十八大以来，习近平总书记在坚持中国共产党领导、坚持人民主体地位、坚持走符合中国国情的人权发展道路、坚持以生存权和发展权为首要的基本人权、坚持依法保障人权、坚持促进各国人权交流合作等方面作出进一步指示；在推动中国经济社会发展方面取得新成就的同时，使坚持党的领导、人民当家作主、依法治国形成有机统一，促使新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚、环境保护等工作取得重大突破，在维护宪法、实施宪法，以及在司法公正、维护社会公平正义方面取得新进展，切实把实现“中国梦”与保障人民的权利联系在一起，积极主动地向全世界讲好中国人权故事，促进新时代中国特色社会主义人权事业取得新的伟大成就、使中国共产党人权观得到升华。在推动中国人权事业不断向前的同时，积极参与全球人权治理，坚定地站在维护人权文明多样性的一边，矢志不渝地推动构建人类命运共同体，为世界人权事业发展进步贡献中国力量，进而上升为观照时代、观照全人类前途命运的世界方案。

坚持人民至上，是中国人权观的出发点和落脚点。中国共产党葆有“古之为政，爱人为大”的中华文明精神，在百年历程中始终与人民同呼吸、共命运。习近平总书记指出，人民性是中国人权发展道路最显著的特征。进入新时代，中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。针对这一科学认识，新时代的中国共产党在决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的基础上，坚持生存权和发展权是首要人权、依法保障人权，全力发展全过程人民民主、扎实推动共同富裕，将切实推动人的全面发展落到实际行动中，厘清发展“依靠谁、为了谁”的重大问题，同时在主体层面为世界人权事业的发展贡献中国智慧。

坚持从中国实际出发，是中国人权观的立场和原则。中国共产党的人权观孕育在马克思主义人权观和中华文明的浩然正气之中，是中国式现代化道路的阶段性成果，具有鲜明的中国风骨。中国共产党的人权观不仅向世界各国全面展示了中国人权道路是从何而来的，同时在理论和实践的统一中阐释清楚每个民族、每个国家必须依照本国国情和人民愿望制定人权发展道路的客观事实。

尊重历史、尊重人民、尊重科学、尊重实践、尊重时代始终是中国共产党人权观的立场和原则，也是其能够从正面指引当前、乃至未来中国人权事业发展，以及为世界人权事业发展贡献中国智慧的关键所在。

坚持弘扬全人类共同价值，是中国人权观的主张与倡导。中国共产党的人权观闪耀着人类价值正义的光芒。特别是党的十八大以来，习近平总书记大力弘扬全人类共同价值、推动构建人类命运共同体，提出“发展人权是全人类共同的事业”的重要判断，在巩固中国人权事业发展成果和捍卫中国在国际人权领域的基本立场的前提下，以人类命运共同体理念推动全球人权治理朝着更加公平、公正、合理、包容的方向发展，集中彰显新时代中国共产党的大历史观、大时代观，积极地与世界各国分享中国在发展人权事业方面的成果与经验、倡导不同文明交流互鉴，促进全球人权事业健康发展。

总之，推进中国人权事业发展，必须坚持当代中国马克思主义、21世纪马克思主义，恪守为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心使命，坚持把人权的普遍性原则和当代实际相结合，在坚定不移走中国特色人权发展道路的同时，积极推动全球人权治理，并为推动世界人权事业发展作出更大贡献。(责任编辑：乐水 安然 宇馨)

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