聂舒翼

美东时间6月21日，美国海关和边境保护局依据美国会所谓“维吾尔强迫劳动预防法”，将中国新疆地区生产的全部产品均推定为所谓“强迫劳动”产品，并禁止进口与新疆相关的任何产品。正如中国外交部发言人汪文斌所言，美方试图以所谓“法律形式”在新疆制造“强迫失业”，在全球推行同中国脱钩，这充分暴露了美国打着人权的旗号破坏人权、打着规则的旗号破坏规则的霸权实质。

新疆存在“强迫劳动”原本就是反华势力为抹黑中国炮制的弥天大谎。美国政客张口闭口新疆棉花采摘存在“强迫劳动”，而事实上目前在新疆棉花播种的过程中大部分地区综合机械化水平已超过98%。美国政客如此乐此不疲重复“强迫劳动”的谎言，难道是说“强迫机器劳动”吗？美国所谓“维吾尔强迫劳动预防法”，根本就是一部彻头彻尾侵害人权的恶法。美国打着所谓“保护新疆人权”旗号挥舞制裁大棒，严重侵害的恰恰是新疆民众的合法权益。难道在美国政客看来，新疆企业因产品卖不出去破产倒闭，新疆民众失去工作机会和生活来源，才是“保护”他们的“人权”？如此滑天下之大稽的逻辑，充分暴露了美国政客借新疆议题打压中国的真实意图。

这部涉疆恶法正式实施，是美国滥用长臂管辖、妄图迫使世界与中国脱钩的又一个例证。《纽约时报》称，数以千计的全球公司在供应链上仰赖新疆，如果美国全面执行该法案，可能会导致许多产品在边境被封锁。美国将正常经贸合作政治化，人为干扰正常产业链、供应链分工协作，肆意打压中国企业、产业发展，这种典型的经济胁迫行为，严重破坏市场原则，违背世界贸易组织规则。美国故意制造散播关于新疆强迫劳动等谎言，就是为了把中国从全球供应链产业链中排除出去。

这部美国政客操弄的涉疆恶法，最终也会损害美国企业和民众的利益。《华尔街日报》就报道称，因为该法要求企业“自证清白”，一些在华美企表示，他们担心相关规定可能导致物流中断，并增加合规成本，监管的负担将“严重”落在中小企业身上。美国政治新闻网站Politico称，许多美国进口商都对这项法案感到恐慌。该法案的实施也可能会给美国等国面临的通胀问题火上浇油。上海美国商会前会长季恺文在接受《华尔街日报》访问时就表示，随着一些企业将供应渠道从中国转移出去，这项法案的实施可能增加全球供应链和通货膨胀的压力。对目前正忍受着8.6%通胀率的美国民众来说，这绝对算不上是一个好消息。

拜登政府自身的一些议程恐怕也会受到波及。比如，在电动汽车、清洁能源等领域，新疆都在产业链上占据着重要地位。德国之声刊文称，目前主要电动汽车电池和储存可再生能源的电池几乎都在中国生产，其中新疆占最大头。美国《国会山报》也曾报道称，新疆的工厂生产了全球多晶硅供应量的约一半，而多晶硅是生产太阳能电池板和半导体的关键材料。对正在力推能源转型和环保的拜登政府来说，将制裁矛头指向新疆产品，无异于搬石砸脚。

美方以谎言为依据，制定并实施“维吾尔强迫劳动预防法”，终究也会让美国自己吞下苦果。美方应立即停止政治操弄和歪曲攻击，立即停止侵害新疆各族群众权益，立即撤销全部涉疆制裁打压措施。在当前世界经济面临高通胀、低增长的形势下，美国应该多做有利于产业链供应链稳定和经济复苏的事，而不是相反。（聂舒翼）

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