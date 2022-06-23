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美国教师马修：见证日益开放、包容和飞速发展的中国

李琳、郭翔宇、林丽丽
2022年06月23日16:36 | 来源：中央广电总台国际在线
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国际在线消息（记者 李琳、郭翔宇、林丽丽）：今年62岁的马修·图奥尼来自美国，是广东江门一所国际学校的外籍教师。在中国的13年间，马修感受着中国的开放、包容与自信，也愿意继续留下来，见证未来更大的发展变化。

“我叫马修·图奥尼，我来自美国，我在江门已经13年了。过去，我们全家都曾经在这里生活，现在只有我和正在上学的小女儿，她是我们学校的学生。”

马修的英文课堂生动有趣，他喜欢用游戏的方式调动学生们的积极性和主动性。来中国之前，马修也是一名老师。一次偶然的机会，他和家人来到广东江门，在这里的一所国际学校教书，一待便是13年。马修喜欢自己的工作，更发自内心地热爱江门这座城市。“江门是个非常棒的城市，我和一些老师朋友们喜欢在这里骑行。在这里骑车很惬意，地面平整，骑行道也建设得很好。这里不是小村庄，但也并非特大城市，它大小适宜，有很多有趣的事情可以做。”

说起江门的点滴变化，马修如数家珍，他很庆幸自己能亲眼见证这座城市的飞速发展。马修对中国历史很感兴趣，会特意去了解江门的历史文化。江门被喻为“中国的侨都”，拥有厚重的华侨历史文化。马修还记得第一次去参观江门五邑华侨华人博物馆时的情景。他在博物馆了解到，来自江门的华侨华人足迹遍布世界各地，他们为世界经济发展作出突出贡献，这让马修十分钦佩。他认为，江门这座城市的开放和包容也正是来源于此。“我知道许多华侨都来自中国的南方，但并不知道是来自江门五邑这个地方，刚知道的时候，我挺惊讶的。”

马修说，江门的开放与包容，还体现在对国际教育和人才的需求上。在他就职的国际学校里，教师和学生来自全球30多个国家和地区。学校不仅重视中华传统文化教育，也包容来自世界各地的不同文化。马修的小女儿莉娅就在这所学校学习，国际化的教学环境让她的视野更加开阔。“她刚来的时候还很小，所以她得以在不同的文化中成长，这能够让她打开心胸，从不同的角度去看待问题，理解更多的事情。”

尽管来自国外，文化背景又不尽相同，但江门这所开放包容的城市让马修和他的家人越来越有归属感。莉娅也习惯了这里的生活。“我感受最深的是江门很安全，我喜欢这里，江门就像我的家一样，很温暖、很友好。”

虽然马修已经年过六旬，但并没有退休和回国的打算，他想继续留在中国，留在江门，培养更多具有国际视野的优秀人才，也见证中国未来更大的发展和变化。“如果把时间快进到2036年，我们能看到江门的巨大变化，这里会变成一个更加富饶繁华的城市。我希望骑行道更加宽敞，公园能一直都在，我希望自己能在这里继续见证这些发展变化。”

(责编：贾文婷、高歌)

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