新华网巴黎6月23日电（记者陈晨）中国常驻联合国教科文组织代表团当地时间21日晚在巴黎举行招待会，祝贺浙江大学神经科学中心执行主任胡海岚荣获2022年度“世界杰出女科学家奖”。

中国常驻联合国教科文组织代表杨进在致辞中向胡海岚表示热烈祝贺，希望她的成功事例能鼓励更多女性投身到科学事业，并期待她的科研成果带来的药物研发上取得的进步能帮助无数抑郁症患者解除病痛。

胡海岚在致辞中感谢中国常驻联合国教科文组织代表团的招待和安排，感谢欧莱雅和联合国教科文组织在支持女科学家和促进性别平等上所作的卓越努力。她说，“世界杰出女科学家奖”体现了教科文组织的宗旨，希望能有更多的年轻女性通过该奖项了解科学、热爱科学，成为女科学家中的一员。

据中国常驻联合国教科文组织代表团介绍，胡海岚致力于研究社会行为和情绪的神经编码和调控机制，特别是在抑郁症的基础及转化研究中做出了创造性、系统性的成果：发现了社会竞争中“胜利者效应”的脑机制，揭示了后天的经历经验可以通过重塑神经环路来改变先天的弱势；从分子、细胞和系统等多层面对抑郁症这一重大疾病的成因提出了新的阐释，为研发更好、更安全的抗抑郁药物提供了新思路。

“世界杰出女科学家奖”由联合国教科文组织和法国欧莱雅集团在1998年联合设立，每年授予从全球各大洲遴选出的5名为科学进步作出卓越贡献的女性，旨在表彰女科学家的杰出成就，并为她们的科研事业提供支持。

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