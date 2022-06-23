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联合国教科文组织呼吁加强应对海啸能力

2022年06月23日16:07 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎6月22日电（记者陈晨）总部位于法国巴黎的联合国教科文组织22日发表新闻公报，呼吁有关各方加强应对海啸的能力。

　　据介绍，教科文组织将在6月27日至7月1日于葡萄牙里斯本举行的联合国海洋大会上提出一个应对海啸计划。教科文组织政府间海洋学委员会执行秘书弗拉基米尔·里亚比宁表示，海啸对不同社区的影响各不相同，该计划可以帮助社区建立适合应对本地风险的策略，教科文组织将动员合作伙伴为该计划提供资金支持。

　　教科文组织指出，尽管全球受海啸影响最多的是太平洋和印度洋沿海地区，但所有海洋地区都存在风险。比如地中海在未来30年里出现波高超过1米、具有灾难性的海啸的概率非常高，风险较高的地区包括爱琴海、阿尔及利亚海岸、意大利埃奥利群岛，以及法国蔚蓝海岸。考虑到相关区域可能受影响的人数，一旦发生海啸可能导致严重后果。

　　法国媒体《解放报》22日引用教科文组织政府间海洋学委员会专家贝尔纳多·阿里亚加的话说，目前，在葡萄牙、意大利、法国、土耳其和希腊有5处区域性海啸监测中心，它们可对所辖区域内由地震和火山喷发引起的海啸尽快发出警报，“但因为该领域研究尚不够深入，预警系统中监测对象还不包括海底火山”。

(责编：贾文婷、高歌)

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