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王毅分别会见韩国离任驻华大使张夏成、印度新任驻华大使罗国栋

2022年06月23日00:26 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月22日电 6月22日，国务委员兼外长王毅分别会见即将离任回国的韩国驻华大使张夏成、印度新任驻华大使罗国栋。

　　在会见张夏成时，王毅感谢张夏成在任期间为深化中韩关系作出重要贡献。王毅说，中国将继续把韩国置于中国周边外交的重要位置。希望韩国新政府也能继续坚持对华友好政策。双方应以建交30周年为契机，推动中韩战略合作伙伴关系迈上新台阶。

　　张夏成表示，相信中国将保持强劲发展势头，韩中友好和务实合作也将会得到进一步深化。

　　在会见印度新任驻华大使罗国栋时，王毅表示，双方要相向而行，推动中印关系保持回暖势头，早日重回稳定健康发展轨道。一是坚持两国领导人的重要战略共识；二是坚持将边界问题放在双边关系适当位置，通过对话协商寻求解决；三是坚持为两国关系持续注入正能量，发挥好人文交流的传统优势，不断扩大互利合作；四是坚持拓展多边合作，共同应对纷繁复杂世界，为人类开创更美好未来。

　　罗国栋表示，印度愿同中方一道，加强沟通、妥处分歧、增进互信，推进双边合作更好向前发展。

(责编：白宇、胡永秋)

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