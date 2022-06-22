新华社华盛顿6月21日电（记者熊茂伶）美国消费者新闻与商业频道（CNBC）日前报道，美国前驻新加坡大使戴维·阿德尔曼接受采访时说，取消特朗普时期对中国输美商品加征的关税将有助于缓解美国通胀压力。

阿德尔曼20日接受CNBC采访时说，很多经济学家认为，随着时间推移，取消对中国输美商品加征的关税将使美国消费者价格指数（CPI）降低1%，这将有利于美国消费者，有助于恢复民众对经济的信心。

他说，通胀将是11月美国中期选举中的头号议题，美国政府控制通胀的能力有限，但工具箱中还有一个重要工具，就是取消特朗普时期对中国输美商品加征的关税。他还指出，对选民而言，经济才是最重要的。

报道说，美国政府正在评估特朗普时期对中国输美商品加征的关税。就此问题，阿德尔曼指出，特朗普政府发动贸易战在经济上是徒劳的，反而如回旋镖一般伤及了美国经济。

随着通胀压力加剧以及美联储激进加息引发经济衰退的担忧加重，越来越多的经济学家和分析人士呼吁拜登政府取消特朗普时期对中国输美商品加征的关税。

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