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会晤反对党领袖 马克龙被要求妥协

2022年06月22日15:11 | 来源：新华网
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新华社北京6月22日电 法国总统埃马纽埃尔·马克龙21日起陆续会晤反对党领袖，试图在议会选举失利后为复杂的执政前景找到突破口。

反对党方面态度明确，即任何支持都有代价，马克龙必须妥协。

马克龙21日首先会晤传统右翼政党共和党领袖克里斯蒂安·雅各布。法国内政部20日公布的计票结果显示，在国民议会577个席位中，共和党赢得61席。这一政党在经济领域与马克龙方面看法相近，被视为拉拢对象。

不过，雅各布在会晤后告诉媒体记者，加入马克龙阵营会被投票支持共和党的选民视为“背叛”，共和党“将继续做反对党”。

计票结果显示，马克龙领导的中间派联盟“在一起”获得245席，低于占据国民议会绝对多数所需的289席，意味着马克龙未来五年执政将面临更多阻力。法新社21日分析，马克龙目前的选项包括，拉拢其他党派组建新的执政联盟，或者在日后立法时逐次与反对党达成协议，再或者解散议会重新举行选举。

这是6月19日在法国南部城市尼斯一家投票站拍摄的选民证。新华社发（塞尔日·阿乌齐摄）

法国总统府在一份声明中说，马克龙会晤反对党领袖意在寻找“建设性解决方案”。除雅各布，马克龙还将会晤玛丽娜·勒庞，由她率领的极右翼政党“国民联盟”获得89席。

议会最大反对党派左翼联盟获得131席，马克龙将与该联盟的社会党、法国共产党领袖会面，极左翼政党“不屈法国”领导人让-吕克·梅朗雄打算派代表22日会见马克龙。

路透社认为，马克龙不太可能迅速找到解决方案，他23日起要参加一系列国际会议，包括欧盟峰会、七国集团峰会、北大西洋公约组织峰会。

6月19日，法国极左翼政党“不屈法国”领导人梅朗雄在巴黎举行的选后集会上讲话。新华社发（何塞·博萨斯摄）

法国总统府21日证实：“总理（伊丽莎白·博尔内）向总统递交辞呈，总统予以拒绝，以便政府能够保持正常运转。”

路透社解读，这一表述暗示保留博尔内的总理职务可能是暂时的。在法新社看来，即使博尔内眼下保住职位，由于两名部长和部分政府官员在议会中败选，内阁改组也不可避免。

就博尔内请辞，勒庞说更换总理“改变不了太多”，认为马克龙应该反省议会选举结果，“因为没有在议会获得绝对多数席位，他不能继续他领导的政策”。（刘秀玲）

(责编：贾文婷、常红)

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