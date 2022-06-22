新华社伦敦6月21日电（记者郭爽）英国卫生安全局21日发布猴痘应对策略，建议向猴痘感染高风险人群提供天花疫苗，以控制猴痘传播。目前，该国累计猴痘病例已近800例。

英国卫生安全局指出，尽管任何人都可能感染猴痘，但最新数据显示，猴痘在包括但不限于同性恋、双性恋和其他男男性行为者等人群中传播风险更高。猴痘病毒目前还没有被定义为性传播感染，但它可以通过性行为中的亲密接触传播。

根据目前可用的疫苗供应以及英国疫苗接种与免疫联合委员会的建议，英国卫生安全局建议向高风险人群提供天花疫苗，以阻断猴痘传播。

英国卫生安全局说，目前英国及欧洲其他国家没有获得许可用于猴痘免疫的疫苗。但由于猴痘与天花同属正痘病毒属，因此为天花开发的疫苗被认为可提供针对猴痘的交叉保护。

自8日起，英国已将猴痘列为法定应报告的传染病。英国卫生安全局21日发布的数据显示，截至20日，英国累计报告793例实验室确诊病例。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，由猴痘病毒感染引发。猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，也可通过被病毒污染的材料（例如床上用品）密切接触传染。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在几周内康复，但也有患者病情严重，也可能导致死亡。儿童、孕妇以及免疫功能低下者等人群感染风险更高。

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