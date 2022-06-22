中国青年报客户端北京6月21日电（中青报·中青网记者 马子倩）在今天举行的中国外交部例行记者会上，发言人汪文斌援引美国作家威廉的《民主美国最致命的输出艺术》一书中的有关统计，介绍了一组触目惊心的数据：自二战结束以来，美国试图推翻50多个外国政府，粗暴干涉了至少30个国家的选举。

据报道，“五眼联盟”（美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰组成的情报共享联盟），目前正在收集和编造证据，计划炮制一系列所谓“中国对西方进行政治渗透”的谣言，以诋毁中国的国际形象。这是“五眼联盟”针对中国的最新一轮攻击。

汪文斌在今天的例行记者会上应询表示，有关国家对上述情况应该作出解释。

汪文斌说，说到“政治渗透”，美英等国向来驾轻就熟。美国打着“自由民主”旗号，在东欧、中亚、中东、拉美等地策动颜色革命，制造地区动荡，以实现自身的地缘政治目标。美国作家威廉在《民主美国最致命的输出艺术》中指出，二战结束以来，美国试图推翻50多个外国政府，粗暴干涉至少30个国家的选举。美英等国的政客同“反中乱港”分子频繁勾连，美国还纠集“五眼联盟”国家，通过发表联合声明等方式，对香港事务指手画脚。美国国家民主基金会充当美国政府的马前卒和“白手套”，多次干预香港政治议程，企图把香港变成对中国内地进行颠覆渗透的桥头堡。这些事实世人皆知。美英等国对华进行渗透干涉的同时，却又对中国倒打一耙，暴露出其根深蒂固的冷战思维和意识形态偏见。

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