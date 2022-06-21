新华社塔那那利佛6月20日电 路易港消息：由中国驻毛里求斯大使馆主办、毛里求斯大学孔子学院承办的第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛暨第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛毛里求斯赛区决赛19日在线举办。

比赛分为主题演讲和才艺展示两部分，共有6名中学生和6名大学生选手参赛。在主题演讲环节中，选手们通过学习中文、了解中国文化、实现个人成长、加强中毛友谊等不同视角阐述自己对于“追梦中文，不负韶华”以及“天下一家”的见解；在才艺表演环节，选手们带来了书法、武术、舞蹈、绘画、歌唱和器乐演奏等各项才艺，表达他们对中国文化的理解和喜爱。最终，丘燕燕和朱莉娅分获中学生中文比赛和大学生中文比赛毛里求斯赛区的冠军，两位获胜选手将代表毛里求斯参加今年的“汉语桥”全球总决赛。

中国驻毛里求斯大使朱立英在视频致辞中说，中文是了解中国的金钥匙，也是联系中毛两国人民的重要纽带。“汉语桥”是友谊之桥、合作之桥，通过“汉语桥”，可以了解中国的过去与未来，走进中国人的日常生活。希望毛里求斯更多的青年学生把握机遇，积极学习中文，了解中国文化，将来为促进中毛交流合作、加深两国人民了解和友谊贡献力量。

毛里求斯大学代校长桑杰所比在视频致辞中对参赛选手的出色中文水平表示赞赏。他表示，在毛中建交50周年之际，毛里求斯大学孔子学院首次举办“汉语桥”世界中学生、大学生中文比赛意义重大，相信比赛将有助于推动毛里求斯的中文教育。

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