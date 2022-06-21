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中国代表呼吁联合国人权机制持续关注美国、加拿大、澳大利亚土著妇女和女童权利遭到侵犯问题

2022年06月21日06:31 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦6月20日电 6月20日，中国代表在联合国人权理事会第50届会议与暴力侵害妇女问题特别报告员对话时发言，呼吁联合国人权机制持续关注美国、加拿大、澳大利亚土著妇女和女童权利遭到侵犯问题。

　　中国代表表示，暴力侵害妇女问题特别报告员在其向人权理事会提交的报告中指出，美国参与政治活动的土著妇女遭到暴力侵害、美国土著妇女和女童寻求司法正义障碍重重、澳大利亚土著妇女被监禁率居高不下、加拿大对其土著居民犯下种族灭绝罪、加《印第安人法》包含明显性别歧视内容等，中方对此深表关切。

　　中国代表指出，美、加、澳等国历史上长期实行对土著人的种族清洗和文化灭绝政策，今天仍存在严重的系统性种族歧视。在这些国家，土著妇女和女童遭到压迫和歧视，面临严重的暴力侵害危险。中方敦促上述国家正视历史罪行和现实问题，采取切实措施消除针对土著妇女和女童的歧视和暴力，对暴力侵害行为进行调查，追究肇事者责任，为受害者提供救济和赔偿。中方呼吁联合国人权机制持续关注上述问题。

(责编：胡永秋、白宇)

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