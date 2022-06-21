新华社日内瓦6月20日电专访：中国红十字会首获亨利·戴维逊奖是对中国红十字事业发展、进步和贡献的充分认可——访中国红十字会会长陈竺

新华社记者刘曲

红十字会与红新月会国际联合会（以下简称“国际联合会”）19日将代表该联合会最高荣誉的亨利·戴维逊奖颁发给中国红十字会等。这是中国红十字会首次获得这一殊荣。中国红十字会会长陈竺19日在接受新华社记者采访时表示，这一荣誉不仅属于中国红十字会及其志愿者和工作人员，同时也是对中国红十字事业乃至国家发展、进步和贡献的充分认可。

亨利·戴维逊奖由国际联合会于2003年设立，以其创始人亨利·戴维逊的名字命名，每两年评选一次，用来表彰在“动员人道力量改善易受损人群生活”中作出杰出贡献的国家红会或个人，在国际人道运动领域具有极大影响力。

中国红十字会获评奖委员会全票通过。同时获奖的还有埃塞俄比亚红十字会、伊朗红新月会以及索马里红新月会推荐的一名杰出志愿者。

陈竺介绍，多年来，中国红十字会在国内开展灾害救援、应急救护、通过“红十字天使计划”等开展大病救助、参与无偿献血、造血干细胞及器官组织捐献、通过“博爱家园”“博爱送万家”等项目支持脱贫攻坚，造福数以百万计的家庭；同时积极支持国际红十字与红新月运动的抗击新冠疫情行动。

陈竺表示，这一荣誉是对中国红十字会多年来在国内外所作贡献的充分肯定。“特别是新冠疫情以来，中国红十字会不仅为武汉保卫战取得重大阶段性战略成果和常态化防控作出卓越贡献，而且向国际红十字与红新月运动成员广泛提供了抗疫设备和物资支持，协调组织中方专家组赴伊朗、伊拉克、意大利等国展开抗疫援助。”

陈竺说，疫情暴发以来，中国红十字会已向全球40多个国家援助了防护用品等抗疫物资，并积极开展线上疫情防控交流，同时还向12个国家提供了160万剂新冠疫苗。近期，中国红十字会还将向15个国家和地区提供500万剂疫苗。

此外，2017年至2019年，中国红十字会先后为180余名患严重先天性心脏病的阿富汗儿童和120余名蒙古国儿童提供来华治疗机会，手术治疗取得巨大成功。去年以来，为处于困境中的阿富汗人民提供了医疗、食品等急需物资，支持多个国家红会开展社区发展项目。乌克兰危机以来，中国红十字会已向乌克兰援助三批紧急人道主义援助物资，包括家庭包、儿童奶粉、食品、棉被、睡袋、防潮垫等。

“近年来，中国红十字会在国际红十字运动的重大战略制定和区域合作规划中均发挥了重要作用。因此，国际联合会明确对中国红十字会的贡献表示感谢。”陈竺说。

采访中他多次表示，我国整体国力的不断增强，红会自身改革创新和公信力建设不断进步，在国际人道舞台上影响力、话语权的不断提升，是中国红十字会荣获该奖项的坚实基础。中国红十字会作为最近两任国际联合会副主席国红会，近年来开展多种形式的对外援助、人道救助和国际交流合作项目，为国际人道事业发展贡献了中国力量、中国智慧和中国方案，赢得了国际红十字组织以及各国红会的普遍赞誉与尊重。

“特别是党的十八大以来，全体红会人以实际行动践行‘人道、博爱、奉献’精神，在重大灾害救援救助、抗击新冠疫情、保护生命健康、促进人类和平进步事业等方面均发挥了不可替代的作用。”陈竺说。

谈到未来中国红十字会的工作重点，他表示获奖将是一个新的开始，未来将不断改革创新并进一步发展壮大志愿者特别是青年志愿者队伍，不仅要更好地为社区服务，也将积极参与应对气候变化、环境污染、武装冲突等人类面临的重大挑战。

此外，中国红十字会还将加强对困弱群体的关怀，在国内做好党和政府在人道领域的助手，聚焦“三救三献”，实施好急救员培训和红十字“救”在身边等项目，当好困弱群体的守护者，努力为民造福、为国奉献。

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