新华社联合国6月20日电 中国常驻联合国副代表戴兵20日在联合国安理会南苏丹问题公开会上发言，呼吁安理会尽快解除对南苏丹的武器禁运。

戴兵说，南苏丹过渡期将于明年结束。中方希望南苏丹各方保持目前的积极势头，稳步有序实现过渡期政治架构、安全安排、经济改革等各项目标。对于南苏丹落实解决南苏丹冲突重振协议面临的特殊挑战，国际社会要保持必要耐心，帮助克服实际困难，而不是一味过度施压和批评制裁。

戴兵说，安理会应当响应非盟呼吁，尽快解除对南苏丹的武器禁运。美国一再对他国实施单边制裁，给有关国家民众造成巨大伤害。制裁不能用作政治打压的工具，不能搞双重标准。越来越多的安理会成员不支持当前的对南苏丹制裁机制。南苏丹部族冲突由来已久，应该通过预防、调解、对话、发展等多种手段加以应对。联合国秘书长报告指出，部族冲突主要源于资源争夺。国际社会要帮助南苏丹发展经济、改善民生，消除冲突根源。

戴兵说，南苏丹经济改革取得一定成果，宏观经济总体保持稳定。同时，人道需求缺口仍然较大，粮食安全问题依然突出。中方呼吁国际社会维持并加大对南苏丹的援助力度，维持并加大对联合国人道和发展机构的捐款规模。同时，国际社会还要重点帮助南苏丹加强自身发展能力建设，充分尊重南苏丹经济发展的自主权，释放在农业、能源、基础设施等领域的潜力，帮助南苏丹人民早日实现自力更生。

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