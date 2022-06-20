新华社日内瓦6月20日电（记者刘曲）红十字会与红新月会国际联合会19日将代表该联合会最高荣誉的亨利·戴维逊奖颁发给中国红十字会等国家红会和个人。这是中国红十字会首次获得这一奖项。

亨利·戴维逊奖由红十字会与红新月会国际联合会于2003年设立，以其创始人亨利·戴维逊的名字命名，每两年评选一次，用来表彰在“动员人道力量改善易受损人群生活”中作出杰出贡献的国家红会或个人，在国际人道运动领域具有极大影响力。

中国红十字会获评奖委员会全票通过。同时获奖的还有埃塞俄比亚红十字会、伊朗红新月会以及索马里红新月会推荐的一名杰出志愿者。

中国红十字会会长陈竺在领奖后表示，中国红十字会多年来在国内开展灾害救援、应急救护、通过“红十字天使计划”等开展大病救助、参与无偿献血、造血干细胞及器官组织捐献、通过“博爱家园”“博爱送万家”等项目支持脱贫攻坚，造福数以百万计的家庭。

同时，中国红十字会还积极支持国际红十字与红新月运动的抗击新冠疫情行动，向国际红十字与红新月运动成员广泛提供了抗疫设备和物资支持，协调组织中方专家组赴伊朗、伊拉克、意大利等国展开抗疫援助。

陈竺表示，中国红十字会获得的这一荣誉不仅属于中国红十字会及其志愿者和工作人员，同时也是对中国红十字事业乃至国家发展、进步和贡献的充分认可。

红十字会与红新月会国际联合会是独立的非政府的人道主义团体。它是各国红十字会和红新月会的国际性联合组织，总部设在日内瓦。中国红十字会成立于1904年，是红十字会与红新月会国际联合会的成员。

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