针对英国近日批准将“维基揭秘”创始人阿桑奇引渡至美国一事，外交部发言人汪文斌6月20日表示，全世界都在关注和同情阿桑奇的人权状况和个人命运。相信公平正义终将得到伸张，霸权强权不可能永远为所欲为。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，英国内政大臣17日批准将“维基揭秘”创始人阿桑奇引渡至美国。“维基揭秘”网站表示阿桑奇只是记者和出版商，因为尽职尽责而受到惩罚。请问发言人对此有何评论？

汪文斌表示，阿桑奇创办的“维基揭秘”网站大量曝光美国发动阿富汗战争、伊拉克战争的秘密信息，揭露美国中央情报局进行网络黑客攻击的事实。为此美国政府十多年来先后编织性骚扰罪、间谍罪、滥用计算机等罪名，通过秘密监视、全球追捕、幕后交易等各种手段对阿桑奇进行持续打压，必欲捕之而后快。

汪文斌说，英国在配合美国逮捕、引渡阿桑奇方面可谓不遗余力，迅速推进相关程序。这充分显示出英方维系同美特殊关系的所谓忠诚以及美英配合对阿桑奇等特定人士进行“跨国镇压”的事实。

他表示，阿桑奇案是面镜子。它照出了美英声称的维护“新闻自由”是何等虚伪：揭露别国享有充分的自由，揭露本国和盟友就要严惩不贷；曝光别国是英雄，曝光自己和伙伴就是罪犯；别国对媒体进行追究是“政治迫害”，自己对媒体进行打压就是“依法行事”。

“全世界都在关注和同情阿桑奇的人权状况和个人命运。相信公平正义终将得到伸张，霸权强权不可能永远为所欲为！”他说。（记者冯歆然）

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