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综合消息：拉美多国加紧接种新冠疫苗应对疫情反弹

2022年06月20日15:51 | 来源：新华网
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新华社哈瓦那6月19日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：受新冠病毒奥密克戎毒株新亚型快速传播影响，拉美地区部分国家新冠疫情近期出现反弹。为遏制疫情蔓延，多国正加紧推进疫苗接种。

巴西“一切为了健康”研究所16日发布的一份呼吸道病毒监测报告显示，在巴西进行的新冠检测阳性率从5月14日的23.6%上升至6月11日的42.3%。该机构发布的另一份报告显示，新冠感染增加源于奥密克戎毒株新亚型BA.4和BA.5的快速传播，这两个亚型已占巴西新冠检测阳性样本的44%。为更好地应对疫情，巴西卫生部计划将第四剂新冠疫苗的接种范围扩大至40岁以上人群。

秘鲁卫生部16日宣布，已将新冠疫苗第四剂的接种范围扩大至40岁及以上人群。卫生部还呼吁民众积极接种流感疫苗，以加强对儿童和老年人的保护。秘鲁总统卡斯蒂略日前介绍，秘鲁政府已投资10多亿美元购买新冠疫苗，并已成功为该国83%的目标人群全程接种疫苗，减少了重病患者和死亡人数。

墨西哥总统洛佩斯18日在新闻发布会上表示，尽管该国遭遇新冠疫情反弹，但由于国民疫苗接种情况较好，未造成严重的住院率上升和死亡病例增多等问题。墨卫生部16日宣布，将开始为5至11岁儿童接种新冠疫苗。

巴拿马卫生部日前表示，一批适用于儿童的新冠疫苗定于6月底运抵该国，随着新一批疫苗的到来，该国新冠疫苗接种计划将继续得到加强。

得益于疫苗的广泛接种，古巴新冠疫情持续好转。古巴公共卫生部19日公布的数据显示，该国已连续五周无新增新冠死亡病例，新增确诊病例数已连续第十一周减少。目前，古巴约1120万人口中已有超过996万人完成了新冠疫苗全程接种，超过730万人接种了加强针。（执笔记者：林朝晖；参与记者：苏津、郝云甫、徐烨、吴昊、朱雨博、王天聪）

(责编：贾文婷、高歌)

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