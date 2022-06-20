人民网罗马6月19日电 （记者谢亚宏）由中国驻意大利大使馆主办、意大利威尼斯大学孔子学院承办的第15届 “汉语桥”世界中学生中文比赛意大利暨圣马力诺赛区比赛近日圆满落下帷幕。经各孔子学院和有关学校选拔推荐，29位同学参加了预赛，6名同学进入决赛。

决赛开始之前，威尼斯大学孔子学院中方院长马晓辉代表承办单位致辞，介绍此次比赛筹备过程，对意方院长赛布琳娜女士及各位老师们表示诚挚感谢并祝愿各位选手发挥出自己的最好水平。

决赛分为现场知识问答和抽签即兴主题演讲两个环节。六位选手经过三个小时激烈角逐，最终中意国际学校的郭文静同学（Gerotto Carlotta）凭借标准的发音和从容的即兴发挥获一等奖，将代表意大利暨圣马力诺赛区参加第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛全球总决赛。

赛后，驻意大利使馆科教处于兴国参赞向各位获奖选手表示热烈祝贺，向各位评委和威尼斯大学孔子学院表示诚挚感谢。他表示，语言不仅是交流的工具，更是心灵互通的桥梁，希望有更多的意大利和圣马力诺青少年学习中文、使用中文，走进中国，了解中国，到中国学习深造，成为优秀的语言使者、卓越的文化使者、杰出的友好使者、新时代的“马可·波罗”。

“汉语桥”比赛已成为“汉语奥林匹克”，受到越来越多意大利、圣马力诺中学生的热情关注和积极参与，为弘扬中华文化、激励青少年学习汉语的热情和兴趣，为增进对中国语言和中华文化的理解及各国青少年学生的友谊发挥了重要作用。

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