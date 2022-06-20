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“中国是解决全球性问题的建设性力量”（共建“一带一路”）

本报记者  张矜若
2022年06月20日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国本着促进国际合作的精神，积极推动世界可持续发展。”日前，联合国难民署驻华代表卢沛赫在接受本报记者采访时表示，中国始终秉持国际主义和人道主义精神，关注和支持其他发展中国家改善民生、谋求发展，同时与联合国难民署等国际组织保持良好合作，“我们感谢中国一直以来在全球范围内积极提供的人道主义援助”。

　　6月20日是世界难民日。联合国难民署日前发布的最新报告显示，截至2021年年底，全球被迫逃离家园流离失所者达到8930万人，创下最高纪录。“解决难民问题刻不容缓，人道主义援助只能治标，实现持久和平稳定是标本兼治之策。”卢沛赫表示：“中国是解决全球性问题的建设性力量。”

　　2016年，中方设立的中国—联合国和平与发展基金投入运营，有力支持联合国工作，促进多边合作事业；同年，中方设立的南南合作援助基金正式启动，积极支持发展中国家落实联合国2030年可持续发展议程、应对人道主义危机、实现减贫和发展。“通过这两个基金，中国与联合国难民署合作开展了众多项目。”卢沛赫表示，5年多来，中国与联合国难民署合作，向阿富汗、安哥拉、伊拉克、埃塞俄比亚等国提供援助，支持当地的住房、饮用水、医疗和教育等民生项目，并向当地民众发放食品和其他救援物资等。

　　“中国始终把自身命运与世界各国人民的命运紧密相连。中国在减贫领域取得的成就令人瞩目。”卢沛赫表示，在其他发展中国家走向可持续发展的过程中，中国的发展经验可以提供启发和借鉴。他特别提到，中国提出的全球发展倡议、共建“一带一路”倡议、全球安全倡议等，对解决当前世界面临的发展问题具有重要意义。“这些倡议和举措与联合国2030年可持续发展议程目标相契合，将有助于实现稳定、促进发展、巩固和平，确保国际社会践行‘不让任何人掉队’的目标。”卢沛赫表示：“中国正展现负责任大国担当，联合国难民署希望继续与中国加强合作。”


　　《 人民日报 》（ 2022年06月20日 03 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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