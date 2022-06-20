本报记者 沈小晓

从卡塔尔首都多哈往北约15公里，一座以椰枣碗和珐琅灯笼为设计灵感的建筑格外引人注目，这就是作为2022年卡塔尔世界杯主场馆的卢塞尔体育场。该体育场是卡塔尔人引以为傲的地标性建筑，2020年就被印在卡塔尔中央银行发行的纸币上。

“总悬浮颗粒物小于每立方米230微克，PM10浓度小于每立方米150微克，符合要求。”明媚的阳光下，中国铁建国际集团有限公司（以下简称“铁建国际”）的工程师正在体育场内进行空气监测，脚下球场绿草茵茵。卢塞尔体育场将承担卡塔尔世界杯半决赛、决赛和闭幕式等重大赛事活动。为了确保场馆内空气质量达到低碳、绿色环保要求，项目工程师每周都会仔细核对并记录下空气质量监测仪显示的数据。

体育场总建筑面积19万平方米，可容纳8万名观众。这是中企在海外建造的规模最大、容纳人数最多的专业场馆，也是中企首次以设计施工总承包身份参与世界杯主场馆建设。在中企统筹下，来自15个国家的110家大型分包企业、4600多名建设者共同参与了项目建设。目前，体育场主体工程已经完工，正在进行最终的系统调试。

“项目采用多项环保节能技术，并大量使用可回收材料，让卢塞尔体育场成为世界上最节能环保的体育场之一。”铁建国际中东区域公司执行总经理王雷介绍。为了在炎热干燥的气候下给观众带来舒适的观赛体验，项目团队将体育场设计成双幕墙结构。外幕墙由4200多个三角形单元铝板分段拟合出碗形弧面，内幕墙则设置了完全封闭的隔热玻璃。

体育场规模庞大，传统空调系统难以满足场内的降温需求。项目使用流体动力学计算软件，优化调整空调出风口位置、数量、形状、间距等。项目采用外设制冷站水冷空调技术，通过调节冷水流量、风机转速等技术参数，实现了对不同区域温度的自动化控制，有效降低了制冷设备运行的能耗。

去年9月，卢赛尔体育场成功移植面积达8870平方米的绿色草坪。项目采用雨水收集回收再利用与海水淡化技术，同时结合智能节水喷灌系统，对灌溉水泵、喷头开关、喷灌区域和喷灌时间进行自动化控制，最终实现比传统体育场节省约40%的淡水。

“卢塞尔体育场的设计和施工符合可持续发展和绿色发展理念。”海湾研究和发展组织创始主席约瑟夫·奥尔表示，体育场达到全球可持续发展评价体系（GSAS）五星级认证标准，“树立了绿色建筑的典范”。

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)