参考消息网6月19日报道 美国《华尔街日报》网站6月14日发表理查德·伯恩斯坦题为《美国的“半途而废陷阱”可能使乌克兰注定失败》的文章。作者认为，美国在乌克兰正陷入一种反复出现的模式：美国介入一场国外冲突，取得一些初步成功，然后无法实现其目标。称之为“半途而废陷阱”。

美国国防部长奥斯汀周三在布鲁塞尔与其他一些国家的国防部长会晤，讨论乌克兰在与俄罗斯的战争中需要什么。与此同时，据报道，俄罗斯在顿巴斯地区即将攻占两个尚未被其控制的大城市。而乌克兰为对抗俄罗斯攻势所急需的西方武器迟迟没有运抵战场。

这种局势表明美国在乌克兰正陷入一种反复出现的模式：美国在国外卷入一场冲突，取得一些初步成功，然后无法实现其目标。这种模式可被称为“半途而废陷阱”。

二战后，美国曾多次发现自己面对两件相互矛盾的紧迫之事无法抉择。其一，采取措施（包括军事措施）应对侵略或其他威胁；其二，如果事实证明最初的措施不足以完成任务（情况往往如此），就对应对措施加以限制，以遏制成本和风险。

阿富汗提供了最新适例。“9·11”事件后，显然有必要追击袭击事件的罪魁祸首。“基地”组织被逐出恐怖主义基地，塔利班被赶下台，新政府上台。但塔利班重新开始叛乱。最终，无休止的冲突、民众的不耐烦以及无法在该国永久驻军，导致去年那场令人感到耻辱的撤军和塔利班重新掌权。

越南是另一个极富戏剧性的例子。部署50多万部队和6万人死亡，可能听起来不像是一场半途而废的努力。但伤亡不断增加、公众的失望情绪以及不愿采取严厉措施威慑的态度，导致美国最终撤军。

现在是乌克兰。正如财政部长耶伦5月所说，要求对抗普京“野蛮入侵”的压力使人们几乎一致同意，“我们的共同努力对于帮助确保乌克兰的民主战胜普京的侵略至关重要”。致命武器的供应对取得有利的初步结果至关重要：基辅没有沦陷；俄罗斯军队遭到重创，被迫撤退。

但现在，尽管实施了大规模制裁，交付了超过50亿美元武器，俄罗斯似乎仍将占领全部顿巴斯地区，这将使普京获得明显胜利（尽管是局部胜利），并为他进一步扩大在乌克兰的势力提供一个基地。

我们是否将陷入“半途而废陷阱”？也许，足够多的武器将迅速流入乌克兰，助其抵挡俄罗斯推进。但直到5月底，拜登政府才决定向乌克兰提供多管火箭炮系统。到目前为止，美国已批准总共4套，但1套也没有交付。而乌克兰说，它需要300套。

行动缓慢的直接原因似乎是，担心供应更具杀伤力的武器会刺激俄罗斯扩大战争规模。正是出于同样的担忧，拜登总统才预先宣布，美国不会派地面部队，不会设禁飞区，也不会让乌克兰使用美国武器在乌克兰领土上攻击俄罗斯。

换句话说，帮助乌克兰的最初冲动与一种与之相反、想要对帮助设限的冲突迎头相撞。如果“半途而废陷阱”再次被触发，乌克兰最终被击败，那么美国的对手（其中最重要的对手是中国）将从中获得显而易见的经验：如果你长期坚持下去，美国就不会采取获胜所需的强硬且代价高昂的措施。

(责编：胡永秋、白宇)