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中方呼吁消除不利于应对气候挑战的障碍

2022年06月19日04:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京6月18日电  记者18日从生态环境部获悉：“主要经济体能源与气候论坛”领导人会议6月17日以视频形式举行。习近平主席特使、中国气候变化事务特使解振华出席会议并发言。

　　中方强调，面对全球疫情和地缘冲突冲击，各方要坚持多边主义，坚持《联合国气候变化框架公约》的主渠道地位和原则，消除各种不利于应对气候挑战的障碍，实现合作共赢。要重信守诺，把提出的目标转化为扎实的政策举措。发达国家要率先提高减排力度，切实兑现对发展中国家的资金、技术、能力建设支持承诺。

　　中方表示，中国始终高度重视应对气候变化，积极推动多边进程，全方位开展双边务实合作，国内应对气候变化工作取得积极成效，并提出了与《巴黎协定》目标一致的碳达峰碳中和目标，构建了“1+N”政策体系。中方将努力克服各种困难和挑战，加快绿色低碳转型，持续推进绿色“一带一路”建设和气候变化南南合作。

　　中方表示，全力支持《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）取得成功。COP27应以“落实”为主题、以适应和资金为成果亮点。中方愿与各方共同推动落实全球发展倡议，共建人与自然生命共同体和清洁美丽世界。

　　该论坛由美国发起，来自20多个国家和国际组织的领导人和部长级代表出席论坛。生态环境部、外交部、国家发展改革委等有关部门代表参加论坛。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月19日 03 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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