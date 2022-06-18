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埃及首都一楼房倒塌致6人死亡

姚兵
2022年06月18日08:21 | 来源：新华网
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新华社开罗6月17日电（记者姚兵）埃及首都开罗一栋5层楼房17日倒塌，造成6人死亡、1人受伤。

埃及卫生部发言人胡萨姆·阿卜杜勒-加法尔在接受新华社记者采访时说，这栋位于开罗埃尔维利区的楼房当天上午倒塌，造成6死1伤。

目击者说，事发后相关部门展开搜救行动，并对周边房屋的安全性进行了评估。

目前，楼房倒塌原因尚不清楚。据埃及媒体援引开罗省政府一名官员的话报道，政府曾要求对这栋老旧建筑进行改造，但遭到房主拒绝。

这是6月17日在埃及首都开罗楼房倒塌现场拍摄的废墟中的玩偶。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

这是6月17日在埃及首都开罗拍摄的楼房倒塌现场。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

这是6月17日在埃及首都开罗拍摄的楼房倒塌现场。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

这是6月17日在埃及首都开罗拍摄的楼房倒塌现场。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

6月17日，人们聚集在埃及首都开罗的楼房倒塌现场。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

这是6月17日在埃及首都开罗拍摄的楼房倒塌现场。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

6月17日，在埃及首都开罗，一辆救护车停在楼房倒塌现场。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

(责编：艾雯、燕勐)

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