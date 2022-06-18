新华社北京6月17日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统新闻秘书尼基福罗夫17日否认了有关部分欧盟国家领导人曾劝说乌总统泽连斯基与俄罗斯进行谈判的传闻。据塔斯社17日报道，被围困在北顿涅茨克市氮肥厂内的部分乌克兰武装人员开始投降。

——据乌克兰国家通讯社17日报道，尼基福罗夫当日否认了关于部分欧盟国家领导人曾劝说泽连斯基与俄罗斯进行谈判的传闻。他说，泽连斯基16日在基辅与法国、意大利、德国和罗马尼亚领导人会晤时，各方表示，只有乌克兰可以决定其与俄罗斯进行谈判的时间和条件。

——塔斯社17日援引卢甘斯克武装力量的消息报道，被围困在北顿涅茨克市氮肥厂内的部分乌克兰武装人员已开始投降。另据报道，据守在北顿涅茨克市工业区的乌军数量大约为2500人，其中四分之一是外国雇佣兵。

——今日俄罗斯通讯社17日援引俄总统新闻秘书佩斯科夫的话说，有说法认为世界粮食和化肥供应出现问题可能是俄罗斯的行为所致，这是“绝对错误”的。西方指责俄罗斯阻碍乌克兰向国际市场供应粮食，莫斯科坚决驳斥这种指控。

——俄罗斯外长拉夫罗夫16日在圣彼得堡国际经济论坛上接受媒体采访时表示，俄罗斯将按照“卢甘斯克人民共和国”和“顿涅茨克人民共和国”2014年举行全民公投时所拥有的边界来捍卫其独立。他说，如果乌克兰能认识到与俄方达成协议的必要性，俄方已为此做好准备，但乌方没有表现出这样的意愿。

——泽连斯基17日在社交媒体发文说，乌克兰将从7月1日起对俄罗斯公民实施签证制度。面对乌克兰国家安全、主权和领土完整所面临前所未有的威胁，作为应对措施的一部分，他建议政府修订俄公民入境的政策。乌克兰总理什梅加尔当天宣布，政府决定从7月1日起取消针对俄公民的免签证待遇。

——乌克兰国家通讯社17日援引乌各地军事部门的消息报道，截至当日上午，在卢甘斯克地区，俄军仍在不断炮击北顿涅茨克市和利西昌斯克市，造成多人伤亡；在顿涅茨克地区，俄军各种口径火炮和导弹打击的主要目标是阿夫季夫卡等城镇。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫17日首次披露了乌军中的外国雇佣兵数量。据俄方统计，自特别军事行动开始以来，共有来自64个国家和地区的6956名外国雇佣兵和专家前往乌克兰，其中1956人被打死，1779人离开乌克兰。统计对象包括直接为乌军作战的外国雇佣兵，协助乌克兰培训士兵、操作和修理西方援乌武器的外国专家。

——科纳申科夫17日通报说，过去一天，俄军摧毁了乌方军事力量“亚速营”在哈尔科夫州的指挥部，俄防空力量击落乌军一架苏-25战机。（参与记者：黄河、华迪、李铭、李东旭、陈畅）

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