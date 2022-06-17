新华社基辅6月17日电 法国总统马克龙和德国总理朔尔茨16日访问乌克兰首都基辅时表示，两国将进一步加强对乌军事援助。俄方对此表示，西方领导人访乌“不会让乌克兰更接近和平”。北约秘书长斯托尔滕贝格16日说，北约将在东翼前沿地区部署更多部队，以加强防御和实现快速增援。

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@乌克兰基辅

——据乌克兰总统网站消息，乌克兰总统泽连斯基当天与到访的法国、德国、意大利、罗马尼亚四国领导人举行会晤，就加强乌克兰国防能力、向乌民众提供经济支持、应对粮食危机、对俄罗斯进一步制裁施压、乌克兰与欧洲一体化等议题进行了讨论。

泽连斯基向各方介绍了乌克兰局势相关情况以及乌方在国防领域的优先需求。他表示，乌方期待获得包括重武器、火箭炮和导弹防御系统在内的新援助。

马克龙表示，欧盟国家已向乌克兰提供经济、人道主义和军事支持，并将加大支持力度。法国将加强对乌军事支持，未来数周内将就提供更多“凯撒”自行榴弹炮做出决定。

朔尔茨表示，德国向乌克兰提供了大量财政援助和武器，并训练乌军士兵使用现代武器等。德国与美国、英国已达成一致，将向乌克兰提供多管火箭发射系统。

罗马尼亚总统约翰尼斯说，罗正在向流离失所的乌民众提供一切必要援助，在边境地区的苏恰瓦已设立人道主义中心，罗马尼亚的康斯坦察港和多瑙河港口正在协助转运乌克兰粮食。意大利总理德拉吉表示将努力确保乌粮食运输、避免粮食危机。

在会晤后举行的联合记者会上，马克龙表示，乌克兰是欧洲大家庭一部分，法德意罗四国领导人支持给予乌克兰欧盟候选国地位，希望在下周举行的欧洲理事会会议上就给予乌克兰欧盟候选国地位能做出一致决议。

@俄罗斯莫斯科

——俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫16日在社交媒体上发文说，西方国家领导人访问乌克兰毫无用处，“不会让乌克兰更接近和平”。

俄总统新闻秘书佩斯科夫16日表示，希望法德意罗四国领导人此次访问“不要只专注于以增加武器供应的方式支持乌克兰”，武器供应只会“延长人民的苦难，对这个国家造成更大伤害”。

——俄罗斯谈判代表团团长、俄总统助理梅金斯基16日表示，自俄乌双方两个多月前在伊斯坦布尔举行谈判后，乌方始终没有正式答复俄罗斯有关恢复谈判的建议，只是口头上提出“暂停谈判”。俄方对谈判始终持开放态度。

——俄总统新闻秘书佩斯科夫16日表示，目前不太可能举行俄美领导人会晤，在可预见的未来也不太可能。他说，美国与俄罗斯相处的方式应该是放弃其在世界事务中的霸权主义政策，并理解俄罗斯不想、不能也不会成为任何人的附庸。如果美国遵守平等和相互尊重的原则，俄美关系正常化是可能的。试图通过各种限制和制裁扼杀俄罗斯的做法注定失败。

——俄罗斯外交部16日宣布将121名澳大利亚军方、企业和媒体人员列入制裁名单，这些人将被无限期禁止入境俄罗斯。俄外交部声明说，此举是为了回应澳大利亚出台越来越多针对俄公民的制裁措施。

@比利时布鲁塞尔

北约成员国国防部长会议15日和16日在比利时布鲁塞尔召开。斯托尔滕贝格说，北约成员国防长讨论了如何加强威慑和防御，北约将在东翼前沿地区部署更多部队，包括相关武器装备。北约还将设立一种新的部队模式，将处于更高战备状态的特定部队预先派遣到特定国家，加强当地防御并实现更快速的增援。

斯托尔滕贝格说，北约成员国防长还讨论了长期、全面支持乌克兰的计划，将帮助乌克兰改善与北约军事系统的互操作性，使其向北约军事系统过渡。

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