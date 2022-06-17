新华社联合国6月16日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军16日在安理会海地问题公开会上表示，当务之急是敦促海地政府和政治领导人切实担负起管理国家的责任，并推动各党派通过对话协商，确定过渡期政治进程及大选安排，早日恢复宪政秩序。

张军说，中方强烈呼吁海地各政治党派积极回应人民的期待，体现政治责任和担当，结束无谓的政治争斗，尽快恢复宪政秩序、法律秩序和国家治理，结束无序和瘫痪状态。这是海地实现安全稳定，摆脱危机的唯一途径。

张军指出，联合国过去30年来为帮助海地作出巨大努力，投入大量资源，但海地安全人道形势每况愈下。他表示，要采取有效举措，从根源入手，切实改善安全形势。历史教训表明，恢复社会安全稳定，彻底打击黑帮活动，必须切断黑帮资金和武器供应链，尤其是严厉惩治黑帮头目与政治人物勾结牟利。安理会应考虑在此方面采取有力措施，并对阻挠破坏政治对话进程、威胁海地安全的行为予以明确警告，对黑帮头目及同黑帮势力勾结的政治人物采取措施。

张军说，拉美和加勒比地区国家可利用自身优势，为支持海地实现和平与发展发挥更大作用。中方呼吁地区国家和地区组织协助海地推进政治对话，并在打击贩毒、武器走私、非法资金流动等方面加强协调合作。中方希望安理会以联合国海地综合办事处（联海办）授权延期为契机，全面审视联海办工作，结合海地最新形势及秘书长授权评估报告，探讨联海办以更有效的方式，向海地提供支持。中方愿同安理会成员就联海办授权延期问题进行深入讨论，共同探索以切实有效、可持续的方式，帮助海地早日摆脱危机，走上和平发展的正轨。

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