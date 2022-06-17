新华社北京6月16日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统办公室主任叶尔马克16日说，乌总统泽连斯基当天同法国、德国、意大利和罗马尼亚四国领导人在基辅会晤时，向他们递交了对俄罗斯实施新制裁措施的一揽子建议。俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫16日在推特上发文说，西方国家领导人访问乌克兰毫无用处，“不会让乌克兰更接近和平”。

——叶尔马克16日在社交媒体发文说，泽连斯基当天与法国总统马克龙、德国总理朔尔茨、意大利总理德拉吉和罗马尼亚总统约翰尼斯在基辅会晤。乌方在会晤中向四国领导人递交了对俄实施新制裁措施的一揽子建议。

——泽连斯基16日发表声明说，当天他和法德意罗四国领导人讨论了强化乌国防能力、乌克兰融入欧洲、加强对俄制裁等问题。马克龙当天在推特上表示，法德意罗四国领导人在会晤时都支持给予乌克兰欧盟候选国地位。

——俄总统新闻秘书佩斯科夫16日谈到法德意罗四国领导人访问乌克兰时表示，希望此次访问“不要只专注于以增加武器供应的方式支持乌克兰”，武器供应只会“延长人民的苦难，对这个国家造成更大伤害”。

——俄罗斯谈判代表团团长、俄总统助理梅金斯基16日出席圣彼得堡国际经济论坛活动时表示，自俄乌双方两个多月前在伊斯坦布尔举行谈判后，乌方始终没有正式答复俄罗斯有关恢复谈判的建议，只是口头上提出“暂停谈判”。他表示，俄方对谈判始终持开放态度。

——据今日俄罗斯通讯社16日报道，佩斯科夫接受媒体采访时表示，目前不太可能举行俄美领导人会晤，在可预见的未来也不太可能。他说，美国与俄罗斯相处的方式应该是放弃其在世界事务中的霸权主义政策，并理解俄罗斯不想、不能也不会成为任何人的附庸。如果美国遵守平等和相互尊重的原则，俄美关系正常化是可能的。佩斯科夫强调，试图通过各种限制和制裁扼杀俄罗斯的做法注定失败。

——俄罗斯外交部16日发表声明，宣布将121名澳大利亚军方、企业和媒体人员列入制裁名单，这些人将被无限期禁止入境俄罗斯。声明说，此举是为了回应澳大利亚出台越来越多针对俄公民的制裁措施。

——塔斯社16日报道，卢甘斯克武装力量已经进入北顿涅茨克市氮肥厂，但无法将乌军从那里完全驱逐。卢甘斯克武装力量不会急于推进攻势。

——据乌克兰国际文传电讯社报道，乌国防部副部长安娜·马利亚尔16日在基辅举行的新闻发布会上说，目前有16万平方公里的乌领土需要排雷。

——乌克兰国家通讯社15日报道，联合国将在乌西部城市利沃夫成立人道主义工作协调办公室，其优先任务是协助解决乌西部地区所需的食物、金融支持、庇护所、教育和冬季储备物资。

——北约秘书长斯托尔滕贝格15日在布鲁塞尔召开的记者会上说，北约正考虑在其东翼预先派遣特定部队，以便增强北约的快速反应能力。斯托尔滕贝格说，自冷战结束以来，北约将首次把部队预先派遣到东翼的特定国家，北约与德国正在这方面合作，两周后举行的北约马德里峰会将就一些关键问题达成一致。（参与记者：黄河、李东旭、李铭、刘恺、李超、陈畅、任珂）

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