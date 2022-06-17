本报记者 邹 松

“金砖‘朋友圈’进一步扩大，金砖合作蓬勃发展，将为全球经济复苏注入新动力。”南非《外交》杂志主编克里坦·巴哈纳日前接受本报记者采访时表示，在纷繁复杂的国际形势下，金砖国家领导人第十四次会晤将为新兴市场国家和发展中国家加强团结合作、维护世界和平稳定增添更多正能量。

“当前，金砖国家的独特作用更加凸显。”巴哈纳表示，“一直以来，金砖国家支持真正的多边主义，反对单边主义，呼吁重视并切实回应广大发展中国家关切。”

5月19日，金砖国家外长会晤一致认为，金砖国家应该加强团结合作，携手应对挑战。巴哈纳认为，金砖国家经济体量大，不仅在维护全球产业链供应链安全稳定中发挥了重要作用，金砖国家合作也为发展中国家的多边合作提供了范本。

巴哈纳表示，近年来逆全球化思潮涌动，金砖国家需要不断深化政治互信，加强经济合作，把科技创新作为经济增长的主要驱动力，共同深化新工业革命领域合作，推动实现更加强劲、健康、韧性的可持续发展。“金砖国家始终代表新兴市场国家和发展中国家利益，致力于通过合作应对减贫、粮食安全、公共卫生等领域挑战。在这些方面，中国一直给予其他国家有力支持。金砖国家合作为推动构建人类命运共同体树立了典范。”

巴哈纳表示，面对层出不穷的危机与挑战，金砖国家有必要更加积极地推行公平的多边全球治理理念。“金砖国家应秉持这一理念，团结一切可以团结的力量，为金砖合作机制不断注入新活力。”

中国提出全球发展倡议，呼吁共同构建全球发展命运共同体。巴哈纳认为，金砖国家落实“金砖+”的若干举措与之相呼应。“相信今年的金砖国家领导人会晤将进一步推动发展中国家合作共赢，吸引更多志同道合的国家加入金砖‘朋友圈’，为‘金砖+’合作不断增添新动力。”

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 03 版）

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