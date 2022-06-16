国际问题观察员 易凡

在东帝汶恢复独立20周年和中国同东帝汶建交20周年之际，国务委员兼外长王毅对东帝汶进行正式访问。访问中，王毅同东帝汶总统奥尔塔、总理鲁瓦克、议长阿尼塞托、外长阿达尔吉萨、国父夏纳纳、革阵总书记阿尔卡蒂里等政要进行会晤，达成了一系列重要共识。此访成果丰硕，对两国关系发展发挥重要推动作用。东帝汶各界高度评价此次访问，认为访问表明中国同发展中国家站在一起，是大小国家平等相待的又一生动写照。

中国和东帝汶是平等相待、守望相助的好伙伴。中国在东帝汶恢复独立当天即率先与东帝汶建立外交关系。建交以来，中国助力东帝汶建设国家、维护安全，支持东帝汶融入国际体系，东帝汶坚定恪守一个中国原则，理解并支持中国维护核心利益。面对疫情，中国第一个向东帝汶伸出援手并派包机紧急运送抗疫物资，东帝汶政府和议会等也积极声援中国抗疫。中国医疗队“圈粉”东帝汶百姓，9批医疗队共诊治患者30余万人，赢得广泛赞誉，受益民众献上手工自制的传统纺织品“泰丝”，饱含深情地向中国医生表达敬重与感谢。

中国和东帝汶是共同发展的同路人。两国是共建“一带一路”的重要伙伴，奥尔塔向王毅和媒体明确表示支持“一带一路”倡议。双方合作建设的东帝汶国家电网、苏艾高速公路和蒂坝港“一网一路一港”项目成为务实合作的标杆，极大缓解了东帝汶电力短缺，促进了东帝汶基础设施互联互通，对东帝汶经济发展起到了夯基垒台的作用。帝汶咖啡已在中国成为“网红”产品，杂交水稻等小而美、见效快的项目正切实改善东帝汶人民的生活。此次访问期间，双方又达成多项互惠互利的合作成果，涵盖经贸、农业、卫生、教育、人文、地方交流和互联互通等多个领域。这些丰硕成果将有利于双方进一步密切互利合作，实现共同发展。

中国和东帝汶是携手并肩的多边主义捍卫者。王毅同东帝汶总统、外长就坚持和捍卫多边主义达成重要共识。多边主义是发展中国家的安身立命之所，在当前变乱交织的国际形势下，中方始终同包括东帝汶在内的发展中国家站在一起，共同支持联合国发挥核心作用，捍卫以国际法为基础的国际秩序，维护地区和平稳定。中国和东帝汶同为发展中国家，面临着维护安全、推动发展的共同任务。习近平主席提出全球发展倡议和全球安全倡议向包括东帝汶在内的所有国家开放，既体现了中国践行真正多边主义的坚定决心，也与东帝汶等发展中国家关注的减贫、抗疫、应对国际和平安全挑战等关切高度契合，为有关国家发展提供有益助力。

与中国合作好不好，伙伴国政府和人民最有发言权。东帝汶总统表示，20年来，中国的帮助对东帝汶经济的持续发展至关重要，中国积极支持全球与区域经济复苏，亚太地区实现和平稳定与繁荣发展离不开中国的贡献。

有理由相信，在此次成功访问的基础上，中国和东帝汶将秉承友好传统，深化互利合作，携手共同发展，共同开创更加美好的下一个20年，为维护亚太和平稳定、促进各国发展繁荣作出新的贡献。

东帝汶首都帝力海边。易凡 摄

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