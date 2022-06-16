新华社莫斯科6月16日电 专访：人民币成为越来越有吸引力的货币——访俄罗斯外贸银行行长安德烈·科斯京

新华社记者黄河 高兰

第25届圣彼得堡国际经济论坛15日在俄罗斯圣彼得堡开幕。俄罗斯外贸银行行长兼董事长安德烈·科斯京在出席论坛前于莫斯科接受新华社记者专访时表示，从俄罗斯交易所的成交量来看，人民币受欢迎程度在过去几个月成倍增长，人民币正成为一种越来越有吸引力的货币。

上月，国际货币基金组织发表声明说已完成五年一次的特别提款权定值审查，将人民币权重由10.92%上调至12.28%。科斯京对此表示，人民币已在国际结算中展示出其重要性，国际货币基金组织这一决定是对中国在世界经济和金融领域中作用和地位的肯定。

在科斯京看来，过去几年里，俄罗斯和中国客户对本币结算越来越感兴趣。他表示，目前已有必要的基础设施来确保此类支付，预计俄中两国未来以卢布和人民币结算的比重将继续增加。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫日前表示，当前形势正推动俄罗斯同友好国家寻找包括金融结算在内的新合作方式和机制。科斯京对此表示赞同。他认为，希望与俄罗斯合作国家的企业在俄市场找到更多机会。

圣彼得堡国际经济论坛1997年开始举办，目前已成为俄罗斯最重要的国际大型经济论坛之一。

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