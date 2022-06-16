新华社北京6月16日电（记者周潼潼、王嘉轩）阿尔及利亚新任驻华大使哈桑·拉贝希近日在接受新华社记者专访时表示，在中国共产党领导下，中国不断推进改革以实现繁荣进步，全面发展与复兴成就令世界瞩目。

拉贝希指出，中国历史性消除绝对贫困，不断提升人民的生活水平，充分尊重与保障人权，为世界人权事业作出巨大贡献。他说，中国人民与中共血肉相连，锐意进取，取得了历史性的发展成就。

拉贝希认为，中国坚持以人民为中心，走出了具有中国特色的人权发展道路，将人权的普遍性原则与本国实际相结合，不断创新人权理论，把生存权、发展权视为首要的基本人权，这为全球人权治理贡献了中国智慧，值得世界各国借鉴学习。

拉贝希说，人类命运共同体、全球发展倡议和全球安全倡议等理念及倡议是中国在世界人权领域为增进合作、实现共赢所作出的努力，对维护世界人民的权利和尊严具有重要意义。

“阿中双方在两国元首的引领下将取得更大成就，造福两国人民，”他说，“愿同中国朋友携手并肩，共促阿中友好，推动阿中全面战略伙伴关系发展。”

中国与阿尔及利亚传统友谊深厚。建交64年来，中阿在各领域保持沟通与合作，双边关系持续健康发展。拉贝希说，中国政府和人民在上世纪60年代为阿尔及利亚取得独立革命胜利提供帮助和支持，阿尔及利亚亦为新中国1971年恢复在联合国合法席位作出贡献。阿尔及利亚为两国牢固的兄弟情义感到自豪，也十分珍惜自2014年以来建立的阿中全面战略伙伴关系，愿同中国一道推动双边关系更上一层楼。

拉贝希期待阿中贸易投资合作能够更进一步。他说：“阿尔及利亚希望加强两国经贸投资合作，十分愿意为中国在阿各领域投资提供必要条件，努力推动阿中投资发展提升到全新水平。”

拉贝希表示，阿尔及利亚期待能够与中国政府展开更为高效、密切的合作，“希望有越来越多的中国企业进入阿尔及利亚市场，实施更多重大战略项目，扩大双边合作领域，实现互利共赢，为阿中全面战略伙伴关系注入新内涵。”

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