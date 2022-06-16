新华社联合国6月15日电 中国常驻联合国副代表戴兵15日在安理会妇女、和平与安全公开辩论会上发言时表示，实现和平是对妇女最好的保护。

戴兵指出，武装冲突首当其冲的受害者是妇女等弱势群体。危机响应、人道救援不是努力的终点，国际社会必须坚持政治解决的根本方向，致力于消除冲突根源，加大促和努力。

在谈到乌克兰冲突中妇女儿童的处境问题时，戴兵说，中方鼓励欧盟发挥应有作用，为当事方直接谈判、恢复和平创造条件。中方支持联合国同欧盟及有关地区国家协调行动，保障包括妇女儿童在内的乌克兰平民生命财产安全和基本人道需求，有效打击针对妇女儿童难民的人口贩运、性剥削和性虐待。

戴兵说，妇女事业进步离不开稳定的政治环境。去年以来，从亚洲到非洲，多个国家政局发生重要变化，其中既有外国军队仓促撤出引发的连锁反应，也有外来治理模式水土不服导致的矛盾爆发。国际社会在担忧妇女权益遭到侵蚀、性别平等出现退步的同时，更要看到支持相关国家探索符合本国国情的发展道路是这些国家维护政治稳定的必由之路。

戴兵表示，要尊重各国主权和主导权，反对外来干涉和强加外部解决方案。要鼓励基于区域实际的地区方案，支持非盟、东盟、上海合作组织、西共体等组织充分发挥作用，为有关国家政治过渡、内部对话提供建设性帮助。要结合具体条件支持当地妇女和妇女组织参与和平进程，保障妇女在和平谈判和政治安排中的代表性和发言权。

戴兵说，妇女全面发展是妇女、和平与安全议程的根本目标。联合国和有关区域组织要把发展置于优先位置，在妇女贫困、发展不足等问题上下更大功夫，帮助更多女性摆脱贫困饥饿，实现经济自主，为有效参与和平进程创造有利条件。

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