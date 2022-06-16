人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

美联储宣布加息75个基点 为1994年以来最大加息幅度

2022年06月16日08:17 | 来源：新华网
小字号

新华社华盛顿6月15日电（记者熊茂伶）美国联邦储备委员会15日宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.5%至1.75%之间。这是美联储自1994年以来单次最大幅度的加息，显示出控制通货膨胀的紧迫性。

美联储决策机构联邦公开市场委员会15日在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说，通胀率居高不下，反映出与新冠疫情相关的供需失衡、能源价格上涨和更广泛的价格压力。委员会表示“高度关注通胀风险”。

美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上说，在5月初的货币政策会议上，委员会成员普遍认为，如果经济和金融状况发展符合预期，本次会议应考虑加息50个基点。但面对近期通胀数据出人意料地上升等一系列事态发展，委员会认为，本次会议有必要进行更大幅度的加息，同时继续大幅缩减资产负债表规模。

鲍威尔还表示，从目前来看，在下一次会议上很有可能继续加息50个基点或75个基点，委员会将根据未来的经济数据作出决定。他说，加息75个基点非同寻常，预计这种幅度的加息不会经常出现。

美联储当天发布的季度经济预测显示，美联储官员对今年第四季度通胀预测中值为5.2%，比3月的4.3%明显上调。2023年底通胀预测中值为2.6%，2024年底通胀预测中值为2.2%。同时，美联储官员对今年年底联邦基金利率的预测中值为3.4%，明显高于3月预测的1.9%；对于今年第四季度经济增速的预测中值为1.7%，明显低于3月的2.8%。

美国劳工部本月10日公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨1%，同比上涨8.6%，同比涨幅已连续三个月在8%以上。

(责编：徐婵、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部