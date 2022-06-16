新华社华盛顿6月15日电（记者熊茂伶）美国联邦储备委员会15日宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.5%至1.75%之间。这是美联储自1994年以来单次最大幅度的加息，显示出控制通货膨胀的紧迫性。

美联储决策机构联邦公开市场委员会15日在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说，通胀率居高不下，反映出与新冠疫情相关的供需失衡、能源价格上涨和更广泛的价格压力。委员会表示“高度关注通胀风险”。

美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上说，在5月初的货币政策会议上，委员会成员普遍认为，如果经济和金融状况发展符合预期，本次会议应考虑加息50个基点。但面对近期通胀数据出人意料地上升等一系列事态发展，委员会认为，本次会议有必要进行更大幅度的加息，同时继续大幅缩减资产负债表规模。

鲍威尔还表示，从目前来看，在下一次会议上很有可能继续加息50个基点或75个基点，委员会将根据未来的经济数据作出决定。他说，加息75个基点非同寻常，预计这种幅度的加息不会经常出现。

美联储当天发布的季度经济预测显示，美联储官员对今年第四季度通胀预测中值为5.2%，比3月的4.3%明显上调。2023年底通胀预测中值为2.6%，2024年底通胀预测中值为2.2%。同时，美联储官员对今年年底联邦基金利率的预测中值为3.4%，明显高于3月预测的1.9%；对于今年第四季度经济增速的预测中值为1.7%，明显低于3月的2.8%。

美国劳工部本月10日公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨1%，同比上涨8.6%，同比涨幅已连续三个月在8%以上。

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