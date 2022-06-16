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埃及加快实施汽车油改气计划

本报记者  黄培昭
2022年06月16日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　埃及石油和矿产资源部长塔里克·穆拉日前表示，埃及汽车天然气加气站建设正快速推进，过去一年半时间里，加气站数量增加了4倍。目前全国已有超过850个加气站，为45万辆车提供天然气服务，另有150个加气站即将投入使用。

　　加快天然气加气站建设，是埃及推动汽车油改气计划的重要举措。埃及贸易与工业部长加梅亚指出，推动汽车油改气、发展天然气等清洁能源，有助于推动传统产业升级改造，努力实现可持续发展目标。

　　埃及在2019年7月出台了汽车油改气计划，投资31亿埃及镑（约合1.86亿美元）对小型巴士、轿车等机动车实施从汽油或柴油向油气混合动力转换。根据相关方案，埃及将用3年时间，把14万辆燃油出租车、小客车改装成使用天然气的车辆，将数十万辆柴油驱动的小型巴士改造为天然气驱动，年限超过20年的130万辆私家车和5万辆出租车将被淘汰。截至2021年年底，已完成油改气车辆36.9万辆。

　　政府还通过价格补贴机制，鼓励车主使用天然气。埃及于2020年9月出台规定，居民购买的新车，只有同时安装燃油和天然气“双燃料”系统才能上牌。埃及政府希望以汽车的油改气作为驱动，逐步减少对石油的消耗，加快推广清洁能源。

　　数据显示，埃及每年进口约700万吨石油产品。近年来，地中海海域一系列大型天然气田的发现和开采，使埃及的天然气供给迅速增加，实现自给自足，逐步降低对石油能源的依赖。埃及媒体认为，埃及天然气价格要比普通柴油和汽油价格低很多，改用天然气后，车主的燃料支出平均减少50%以上。对政府来说，汽车改用天然气后，在保护环境的同时，可减少国内石油消耗，减少对进口石油的依赖。

　　（本报开罗电）


　　《 人民日报 》（ 2022年06月16日 17 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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