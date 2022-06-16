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王毅同肯尼亚外长奥马莫通电话

2022年06月16日00:31 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月15日电 2022年6月15日，国务委员兼外长王毅应约同肯尼亚外长奥马莫通电话。

　　王毅表示，肯尼亚是中国的全面战略合作伙伴。在两国元首共同关心和指引下，中肯关系进入历史最好时期，双方政治互信不断深化，务实合作走在中非合作前列。中方感谢肯方在涉及中方核心利益问题上给予的大力支持，愿与肯方加快落实中非合作论坛第八届部长级会议成果，希望肯方保障好在肯中方机构、项目和人员安全。

　　王毅说，当今世界正面临各种严峻挑战，甚至出现分裂的危险。一些国家借多边之名行单边之实，借民主之名行霸权之实，破坏现行机制和国际秩序。肯尼亚是有着重要影响的非洲大国，一贯在国际舞台上发挥建设性作用。中方愿同肯方一道，坚定倡导和践行多边主义，维护发展中国家共同利益，维护国际关系基本准则。中方期待肯方积极参与全球发展倡议。

　　奥马莫表示，肯中关系是战略性的，是互利共赢的典范。中国是非洲的重要战略伙伴。肯尼亚和非洲国家愿同中方落实好中非合作论坛第八届部长级会议共识。肯方支持全球发展倡议，愿同中方一道为推动世界发展与繁荣做出更大贡献。肯方衷心感谢中方对肯尼亚经济社会发展提供的支持，将继续采取有力措施，保障中国在肯机构、项目和人员安全。肯方同样认为，国际社会应加强团结与合作，特别是帮助发展中国家尽快克服疫情影响，推动经济复苏。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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