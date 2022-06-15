新华社达累斯萨拉姆6月15日电通讯：为非洲发展和非中合作贡献青春力量——习近平总书记回信令南部非洲六姊妹党中青年干部深受鼓舞

新华社记者

尼雷尔领导力学院南部非洲六姊妹党中青年干部研讨班全体学员日前收到中共中央总书记习近平的回信。这封回信令研讨班全体学员非常喜悦、深受鼓舞。他们纷纷表示，将为国家发展、民族振兴和非中合作贡献青春力量。

“读到习近平总书记的回信，我们非常高兴，”坦桑尼亚革命党干部、研讨班坦方学习班班长叶海亚说，“习近平总书记工作那么繁忙，在收到我们的信不到一周时间就回信，充分体现了他对中非关系的重视。”

研讨班学员、津巴布韦非洲民族联盟-爱国阵线政治局委员滕代伊·奇拉乌表示，这封回信令全体学员深受鼓舞。“南部非洲六姊妹党的中青年干部有机会齐聚一堂，这对我们来说意义重大。更重要的是，中青年干部在研讨班上能深入学习了解中国发展道路，以及中国减贫的实践经验。”

尼雷尔领导力学院由坦桑尼亚革命党、南非非洲人国民大会（非国大）、莫桑比克解放阵线党、安哥拉人民解放运动、纳米比亚西南非洲人民组织（人组党）、津巴布韦非洲民族联盟-爱国阵线六党共同建设，于今年2月23日竣工启用。

5月25日，主题为“新时代新发展：中国共产党与南部非洲六姊妹党的探索与交流”的研讨班，在坦桑尼亚滨海省的尼雷尔领导力学院开班，来自南部非洲六姊妹党的120名中青年干部参加。为期10天的研讨班结束之际，全体学员联名向习近平总书记致信，表达传承中非友谊、深化中非合作的坚定决心。

收到习近平总书记回信后，研讨班学员们表示，他们要把在研讨班上学到的内容同各自国家发展实际相结合，全心全意为非洲发展和人民幸福，为进一步深化非中合作贡献青春力量。

“这封回信，为南部非洲六姊妹党和整个非洲的青年展现了新的机遇和希望，”尼雷尔领导力学院院长马塞琳娜·奇日加说，“通过这次研讨班，他们觉得自己有能力探索新世界，为各自国家的政治和经济社会发展作出贡献。他们有能力肩负职责，积极参与中非合作论坛‘九项工程’。”

研讨班学员们的感受，来自对中国的了解和从中国共产党治国理政经验获得的启发，他们对加强非中合作充满期待。

研讨班学员、来自纳米比亚人组党的纳坦格·伊泰特说，通过这次研讨班的学习，让他感到团结就是力量，要与志同道合的人合作才能更好前行。

“中国共产党以人民为中心的执政理念和发展思想令人印象深刻，”他说，“纳米比亚人组党愿借鉴中共治国理政经验，努力带领人民实现国家的可持续发展。”

参加研讨班学习的南非非国大全国执委、党主席办公室主任西邦吉莱·贝萨尼表示，学员们认真研究了中国共产党的成功经验，了解中共提高人民生活水平的理念和途径。他说，为消除贫困，中共制定了明确计划和切实可行的措施，计划得到高效执行，这值得非洲国家学习。

“在习近平总书记领导下，中国正在为世界贡献自己的力量，中国经验值得我们借鉴。”贝萨尼的话道出了研讨班学员们的真实感受。（参与记者：谢昊、张玉亮、陈诚、荆晶）

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