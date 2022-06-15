新华社耶路撒冷6月15日电特写：以色列民众送受伤治愈海龟“回家”

新华社记者王卓伦 尚昊

6月16日世界海龟日到来前，在地中海东岸海滩上，一个颇有“仪式感”的活动正在举行。一只受伤海龟经以色列国家海龟救助中心治疗痊愈后终于回归大海的怀抱。

这样的活动会不定期举行。每每“送行”之日到来，不少家长带着孩子前来见证。海浪声伴着欢呼声与掌声，海龟的身影越来越模糊，直到消失在视线尽头。

自1999年成立以来，中心已累计救助1000多只海龟，包括红海龟、绿海龟、软壳龟等。而且每只被放归的海龟，都会在龟壳上携带一份特殊的“临别礼物”——卫星遥测技术传感装置，为的是方便工作人员随时追踪位置，研究它们在海中的去向。

“这为海龟栖息地的研究提供了更好的数据支持，为下一步的海龟保护工作提供了科学依据，”救助中心主任亚尼夫·利维说，这种监视实时对公众开放，任何人都可登录网站查看海龟们的行踪。

“如今我们放生的海龟游经地中海许多国家的海岸线，包括黎巴嫩、叙利亚、土耳其、塞浦路斯、希腊、突尼斯、利比亚，还有意大利和法国。”他说。

走进救助中心，首先映入眼帘的是各种形状和尺寸的鱼钩，它们便是导致海龟受伤的最大元凶。每一只鱼钩旁，受伤海龟的名字和救助日期被清晰写明，时刻警醒着人类对海洋生物造成的伤害。院子里，几十个水池中各有一只受伤海龟，底部标牌上备注有它们的伤势类型、用药情况等信息。目前，共有80多只受伤海龟在救助中心接受治疗。

世界自然基金会数据显示，全球每年有数十万只海龟被虾拖网、延绳钓钩和钓鱼刺网意外捕获。利维说，海龟受伤的因素中大多与人类捕鱼和海洋垃圾相关。渔具缠绕、误食海洋塑料、焦油排放等人类活动，都对海龟的生存环境造成严重威胁。

2021年2月，一艘油轮在东地中海泄漏至少1000吨沥青，沥青被冲到以色列海岸线。在救助中心的努力下，6只海龟得以在这场灾难中重生。

利维表示，海龟在救助中心通常需要康复一个月到半年左右的时间。每救助一只或几只海龟，中心会组织放生活动，时间和地点通过网站或社交网络通知当地民众。

志愿者希拉·埃德尔曼今年20岁，自年幼起经常参加救助中心组织的海龟放生活动。换水、测温、喂食、清洗……与其他100余名志愿者一样，埃德尔曼的日常工作普通而重复。

“每当看到它们终于回家，我们感到非常高兴和满足。你能看到它们有多么快乐，因为终于可以在浩瀚的大海中再次呼吸了，毕竟它们属于那里。”埃德尔曼说。

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