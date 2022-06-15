新华社香港6月15日电（国际观察）美“印太战略”危害亚太地区国家

新华社记者张崇防 毛鹏飞 蔡蜀亚

近段时间，美方高层在各种场合大力推销所谓“印太战略”。5月，美国国务卿布林肯在对华政策演讲中声称要“塑造北京周边战略环境”。美国国防部长奥斯汀在刚刚闭幕的香格里拉对话会上鼓吹“自由开放的印太地区”是美国国家安全战略核心。

分析人士指出，美方所谓“印太战略”的实质是搞集团政治，强迫地区国家选边站队，挑动地区分裂，制造地区对抗，正在引发国际上尤其是亚太国家越来越多的警惕和担忧。所谓“印太战略”背后隐藏的是美方的霸权图谋，将严重破坏亚太地区安全稳定和繁荣发展，与促合作、谋共赢的国际大势背道而驰。

维护霸权的图谋昭然若揭

今年2月，美方推出酝酿已久的《美国印太战略》，声称将加强与盟友、伙伴之间的合作，进一步扩大在这一地区的外交存在，其中特别强调了东南亚和太平洋岛屿。

这一标榜“自由开放”的战略，却与自由、开放沾不上边，实则打的是围堵中国、维护美国霸权的“如意算盘”。马来西亚国际伊斯兰大学政治学者李佩敏说：“无论如何包装，这一战略实际上都是为了服务美国的目标。”

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬指出，美方常用抽象的“价值观”、虚伪的“人权观”蛊惑人心，掩盖其维系自身霸权的真实目的，掩盖其推行“新冷战”的真正意图。

巴基斯坦伊斯兰堡和平与外交研究所主任穆罕默德·阿西夫·努尔说，所谓“印太战略”实为美国在亚太地区制造分裂对抗、维护霸权的工具。美方所称“致力于建立开放包容的区域”不过是谎言，实际上是想在现行区域合作架构外炮制出一个便于其操纵的平行机制。

搅乱亚太的祸心遭到谴责

亚太是全球最具增长活力和发展潜力的地区。而美国所谓“印太战略”，不仅抹去“亚太”的提法，还想抹去亚太地区行之有效的区域合作架构，抹去几十年来地区各国共同努力创造的和平发展成果和势头。

不少亚太地区国家人士指出，美方声称要建立“自由、开放、包容”的新秩序，但其挟持亚太地区为其霸权服务的行为，恐将制造地区紧张，造成地区“失序”，损害亚太地区的民生福祉，甚至殃及世界其他国家和地区。

菲律宾金砖国家政策研究会研究员安娜·马林博格-乌伊说，美国不断图谋在亚太地区制造分裂和对抗，只会给地区制造混乱和不稳定，增加不确定性，将加剧亚太地区国家的担忧。

东日本国际大学客座教授西园寺一晃认为，亚洲正面临发展的大好机遇，只要和平环境和合作机制得到加强，就会有更大的发展。美国的“印太战略”出于冷战思维，将破坏这种发展机遇。

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