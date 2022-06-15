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中国代表：希望也门停火协议转化为永久停火

2022年06月15日13:09 | 来源：新华网
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　　新华社联合国6月14日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军14日在联合国安理会也门问题公开会上说，也门停火协议应该是更广泛努力的起点，应转化为永久停火和可持续的政治解决方案。

　　张军表示，在联合国也门问题特使格伦德贝里主持下，也门政府军同胡塞武装已举行两轮军事协调会议，并决定今后定期会晤，中方对此表示欢迎。中方支持特使继续本着理性务实态度，推动也门问题相关方增进沟通，落实重建互信的各项措施，全力维持当前的良好势头，争取推动和平进程取得更多进展。安理会要继续保持团结，并同有影响力的地区国家形成合力，为推动也门问题政治解决发挥建设性作用。

　　张军指出，当前的主要任务是全面落实停火协议，尤其是重开通往也门塔兹的道路，尽快缓解塔兹人道局势。希望也门各方以特使建议为基础，在重开塔兹道路问题上展现政治意愿，做出必要妥协，为下一步开启和平谈判创造条件。

　　张军强调，国际社会要保持对也门关注，采取有力举措继续向也门施以援手。联合国有关机构应增强紧迫感，加强协调，解决好资源短缺问题，防止发生更大危机。也门各方也要对国际人道行动予以充分配合，确保安全、及时的人道准入。中方支持也门总统委员会积极开展工作，落实好停火协议，有序恢复国家机构，恢复经济活力，不断推进政治进程。中方希望总统委员会团结也门各方，和平与发展并重，推动国家早日走上正常发展的轨道。

　　也门停火协议于当地时间4月2日晚生效，停火延期从当地时间6月2日晚7时开始。

　　2014年9月，胡塞武装夺取萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特牵头成立多国联军对胡塞武装发起军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、交换战俘等达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。联合国数据显示，也门战乱已导致超过15万人死亡，数以百万计平民流离失所。

(责编：于洋、崔越)

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