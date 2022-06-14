新华社北京6月14日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫日前表示，将俄罗斯排除在国际生活之外是不可能的。乌克兰国家通讯社14日说，俄军正在加强北顿涅茨克方向的军力。

——据塔斯社14日报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫日前表示，将俄罗斯排除在国际生活之外是不可能的。他说，当前形势正推动俄罗斯同友好国家寻找新的互动方式、新的互动机制以及新的金融结算机制。在当前条件下，俄市场不会成为真空。

——据乌克兰国家通讯社14日援引乌克兰武装部队总参谋部的声明报道，俄军继续在乌东部地区展开进攻行动，正在加强北顿涅茨克方向的军力。乌通社当天还援引卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代的话报道，俄军仍在猛攻北顿涅茨克市。

——俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫14日说，俄方将于莫斯科时间15日8时至20时开通通往卢甘斯克地区斯瓦托沃市的人道主义通道，以便困于北顿涅茨克市氮肥厂的平民撤离。俄方还呼吁氮肥厂里的乌武装人员和外国雇佣兵放下武器，停止抵抗并释放平民。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫14日表示，乌军士兵向俄军投降时遭乌方射击的情况“愈发频繁”，这表明乌方“试图通过派遣督战队，阻拦和惩戒撤退和投降的部队”。乌方对俄方说法尚无回应。

——乌克兰总统泽连斯基13日晚在社交媒体发文说，他同荷兰首相吕特通电话，泽连斯基向吕特介绍了前线局势，感谢荷兰提供防务支持，双方还讨论了乌克兰与欧洲一体化等问题。

——俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）14日发表声明说，因西门子公司未及时向俄方交付送修的气体压缩机组等原因，俄气被迫缩减“北溪-1”天然气管道送气量。目前俄气位于俄境内维堡的压缩站“仅三个压缩机组正常运行”。俄气将只能保证每日1亿立方米的输气量，而计划输气量为每日1.67亿立方米。（参与记者：李铭、李东旭、黄河、华迪）

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