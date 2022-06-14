新华社哈瓦那6月13日电 专访：美国难以在拉美为所欲为——访古巴资深美国问题专家拉斐尔·埃尔南德斯

新华社记者林朝晖

就近期在美国洛杉矶举行的第九届美洲峰会，古巴资深美国问题专家拉斐尔·埃尔南德斯日前在哈瓦那接受新华社记者专访时说，历史上，美国将自己的观点强加给拉丁美洲和加勒比地区。如今，美国正失去在该地区的影响力，拉丁美洲和加勒比地区已不再是美国的后院。

“美国不进行对话，不进行交流，而是强加他们的观点。但是，现在我们不是在20世纪50年代、60年代或70年代，我们是在21世纪的2022年，”埃尔南德斯说，“美国无法在拉丁美洲和加勒比地区为所欲为，这与过去的情况完全不同。”

他说，拉丁美洲和加勒比地区的地缘政治形势已经发生深刻转变，这一地区今天的政治框架“比以往任何时候都更加多样”。他同时指出，美国现政府并未完全了解该地区近几十年来的变化。美国政府继续采取孤立政策，这在21世纪是不合时宜的。

埃尔南德斯说：“美国认为他们是民主、人权和自由问题的仲裁者，这一立场无助于促进西半球的对话。”

埃尔南德斯认为，美国排除部分国家参加美洲峰会的做法，对美国的外交政策影响力产生了反作用。

第九届美洲峰会8日至10日在美国洛杉矶举行，美方以所谓“民主问题”为由，拒绝邀请古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉领导人出席峰会。拉美地区多国对此强烈不满，墨西哥总统洛佩斯未出席本届峰会，危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多等国也仅派低级别代表团参会。

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